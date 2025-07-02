Возможные изменения в пенсиях по выслуге лет будут касаться только новых сотрудников, заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV) министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство»), пишет LETA.

Козловскис подчеркнул, что в ходе обсуждений с министром финансов неоднократно указывал на необходимость тщательно оценить планируемые изменения в системе. По его мнению, если такие изменения будут введены, они должны относиться только к новым сотрудникам, а не к тем, кто уже работает в структурах внутренних дел.

Он отметил, что в полиции, Пограничной охране и Государственной пожарно-спасательной службе много сотрудников, достигших определённого возраста, и этим людям необходимо обеспечить соответствующие условия труда. Таких сотрудников — сотни. Если бы был принят нормативный акт, ухудшающий их положение, это было бы неприемлемо.

Козловскис также подчеркнул, что сейчас крайне важный момент, когда каждый день имеет значение, и ошибочные решения могут стоить гораздо дороже, чем тщательно продуманные инвестиции. Хотя он понимает, что реализация таких решений требует средств, в долгосрочной перспективе неправильные решения могут привести к ещё большим затратам.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») подчеркнула, что необходимо говорить о справедливости системы пенсий по выслуге лет по отношению к остальным работающим.

По её словам, игнорировать эту тему нельзя.

Премьер указала, что ответственные учреждения размышляют о возможностях увеличения общего числа занятых в стране.

Силиня отметила, что, например, для получения профессии или переподготовки следует обращаться также к людям старшего возраста. Также необходимо активнее вовлекать уехавших из Латвии, чтобы они могли вернуться.

Как сообщалось, министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство») в начале мая заявил, что в этом году предложит повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Ашераденс пояснил, что возраст выхода на пенсию по возрасту в Латвии за последние годы увеличился на пять лет — до 65 лет, в то время как возраст выхода на пенсию по выслуге лет не менялся.

Вопрос о реформе системы пенсий по выслуге лет политики пытаются поднимать уже много лет, однако до реальных изменений не дошло, в основном из-за активного сопротивления работников соответствующих отраслей и предупреждений о возможном массовом уходе сотрудников.