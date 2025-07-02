Baltijas balss logotype

Изменения в пенсиях по выслуге лет будут касаться только новых сотрудников 0 743

Политика
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Изменения в пенсиях по выслуге лет будут касаться только новых сотрудников
ФОТО: LETA

Возможные изменения в пенсиях по выслуге лет будут касаться только новых сотрудников, заявил в интервью передаче «Утренняя панорама» (LTV) министр внутренних дел Рихард Козловскис («Новое Единство»), пишет LETA.

Козловскис подчеркнул, что в ходе обсуждений с министром финансов неоднократно указывал на необходимость тщательно оценить планируемые изменения в системе. По его мнению, если такие изменения будут введены, они должны относиться только к новым сотрудникам, а не к тем, кто уже работает в структурах внутренних дел.

Он отметил, что в полиции, Пограничной охране и Государственной пожарно-спасательной службе много сотрудников, достигших определённого возраста, и этим людям необходимо обеспечить соответствующие условия труда. Таких сотрудников — сотни. Если бы был принят нормативный акт, ухудшающий их положение, это было бы неприемлемо.

Козловскис также подчеркнул, что сейчас крайне важный момент, когда каждый день имеет значение, и ошибочные решения могут стоить гораздо дороже, чем тщательно продуманные инвестиции. Хотя он понимает, что реализация таких решений требует средств, в долгосрочной перспективе неправильные решения могут привести к ещё большим затратам.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») подчеркнула, что необходимо говорить о справедливости системы пенсий по выслуге лет по отношению к остальным работающим.

По её словам, игнорировать эту тему нельзя.

Премьер указала, что ответственные учреждения размышляют о возможностях увеличения общего числа занятых в стране.

Силиня отметила, что, например, для получения профессии или переподготовки следует обращаться также к людям старшего возраста. Также необходимо активнее вовлекать уехавших из Латвии, чтобы они могли вернуться.

Как сообщалось, министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство») в начале мая заявил, что в этом году предложит повысить возраст выхода на пенсию по выслуге лет. Ашераденс пояснил, что возраст выхода на пенсию по возрасту в Латвии за последние годы увеличился на пять лет — до 65 лет, в то время как возраст выхода на пенсию по выслуге лет не менялся.

Вопрос о реформе системы пенсий по выслуге лет политики пытаются поднимать уже много лет, однако до реальных изменений не дошло, в основном из-за активного сопротивления работников соответствующих отраслей и предупреждений о возможном массовом уходе сотрудников.

Читайте нас также:
#пенсии
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии Эксклюзив!
Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским
Новый Рижский театр. Эксклюзив!
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену? 601
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 326
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 5 1400
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 21
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 19
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 64
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 53
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 90
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 101
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 21
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 19
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 64

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео