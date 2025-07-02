Как выбирали 13–го мэра Риги? Оппозиция будет дышать новому градоначальнику в затылок

Дождаться похвалы от самой Ланги до выборов "Прогрессивные" не смогли бы, даже, если бы осыпали Лангу цветами в качестве награды за неустанную борьбу с русским языком.

Чем Клейнбергс удивил Лангу?

Впрочем, это все было ДО ВЫБОРОВ — после же них "концепция изменилась": Ланга и другие представители Нацобъединения вступили в Риге в союз с "прогрессивными" — создали правящую коалицию, и, стало быть, теперь Клейнбергс и другие "прогрессивные" — соратники и союзники! Про них.. или хорошо, или ничего…

Правда, рискнем предположить, что Ланга уже пожалела по поводу своего поспешного комментария. Ведь Ланга похвалила Клейнбергса за его слова, сказанные сразу после избрания мэром, о том, что он сторонник консервативных традиций… Уже на следующий день от его консерватизма не осталось и следа — он стал участником прайда в защиту секс–меньшинств.

Рискнем предположить, что эта идеологическая несовместимость националистов и прогрессистов будет создавать постоянную напряженность внутри новой правящей коалиции в Рижской думе. И это будет по полной программе использовать оппозиция. Точнее — уже начала использовать прямо на первом заседании новой Рижской думы.

Вопросов нет

В минувшую пятницу на свое первое заседание собрались депутаты Рижской думы нового созыва. В повестке дня всего один вопрос — выборы мэра столицы. Кандидат тоже один — Виестурс Клейнбергс от "Прогрессивных". Напомним, что еще за пару недель до начала работы новой столичной думы была сформирована будущая правящая коалиция — в нее вошли четыре политических силы — "Прогрессивные", Национальное объединение, "Новое Единство" и Объединенный список. Это дает уверенное большинство в 34 голоса из 60.

Тех, кого оставили в оппозиции, не то чтобы смирились с таким результатом, но просто не хотели бессмысленно тратить время "на игры" и выдвигать своего кандидата. Наверное, в этом есть свой резон. Более того, оппозиция даже не стала "мучить" Клейнбергса вопросами.

Почти 5 лет назад, когда после выборов на пост мэра был выдвинут также представитель объединения с участием "прогрессивных" Мартиньш Стакис, оппозиция его буквально засыпала вопросами. Но тогда была совершенно иная ситуация. Выборы были внеочередными, после роспуска думы предыдущего созыва, а стало быть, и сама предвыборная кампания была очень короткой — ни политики, ни избиратели толком не смогли познакомиться с позицией Стакиса по многим ключевым проблемам столицы.

На сей же раз, во–первых, Клейнбергс был депутатом думы прошлого созыва и его позиция и так хорошо известна, а во–вторых — предвыборная кампания длилась почти год и никаких неотвеченных вопросов относительно программы Клейнбергса просто не осталось. Поэтому представители оппозиции вместо вопросов просто с трибуны Сейма высказывали свое отношение к новой правящей коалиции и напоминали о горящих проблемах Риги, которые нужно решать.

Сократить число чиновников!

Так, лидер победившей на выборах партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс призвал заняться экономическим развитием Риги, чтобы увеличить поступления в городскую казну. При этом он считает, что необходимо сократить количество работников самоуправления, то есть уменьшить административные расходы. Шлесерс уверен, что городу вполне по силам, если рационально использовать средства, сделать бесплатный общественный транспорт для всех.

Инна Диери от объединения "Суверенная власть–Младолатыши" обратила внимание на то, что кандидат в мэры и поддерживающие его партии даже не посчитали нужным встретиться, вступить в диалог с потенциальной оппозицией. Однопартиец Диери Рудолфс Бреманис предупредил, что будет активно в социальных сетях рассказывать, как работает или не работает новое руководство города, как решает или не решает актуальные проблемы столицы.

Коалиция прайда?

"Мы за вами будем присматривать!" — пообещал правящим потенциальный представитель оппозиции Ринголдс Балодис ("Латвия на первом месте").

Он обратил внимание на такой интересный штрих из жизни новой правящей коалиции: с одной стороны, эти партии очертили красные линии, то есть партии, с которыми они не намерены сотрудничать, а с другой — в самой коалиции есть неразрешимые противоречия: две либеральных силы и две национально–консервативные силы. Как они вместе смогут ужиться? "Одни за прайд, другие вроде бы были категорически против!" — напомнил Р. Балодис.

На еще одну "неувязочку" указала и лидер другой оппозиционной фракции в Рижской думе "Суверенная власть—Младолатыши" Юлия Степаненко. Она напомнила, что "прогрессивные" и в прошлой думе, и в ходе предвыборной кампании критиковали тогдашнего мэра Кирсиса и его партию "Новое Единство" за сильную переплату за ремонт дорог. "А теперь вы, "прогрессивные", обо всем забыли, вы предали свои ценности", — заявила Ю. Степаненко, пообещав не голосовать за эту "антинародную коалицию прайда".

Но правящие в голосах оппозиции и не нуждались. Хотя Виестурс Клейнбергс сразу после избрания пообещал, что он будет мэром всех рижан — и своих избирателей, и тех, кто голосовал за другие партии, и тех, кто вообще не голосовал.

Из новейшей истории Риги мы прекрасно знаем, что примерно так говорят все новоизбранные мэры. А еще они всегда уверяют, что смогут проработать на этом посту весь срок полномочий думы данного созыва. Однако в реальности, начиная с 1990–го года, четырехлетний срок полномочий думы в кресле мэра смог просидеть только один человек — Нил Ушаков. Более того, он продержался и еще один срок, и даже часть третьего срока…

В прошлой думе сменилось два мэра. Как будет на сей раз? Об устойчивости новой коалиции мы сможем судить через год, то есть во время кульминации предвыборной кампании в Сейм, ведь тем же националам нужно будет как–то убедить своих избирателей, что их "брак по расчету" с либералами оправдан, или, наоборот, нужно будет дистанцироваться от "прогрессивных".

Реальность такова, что выход из коалиции любой из четырех партий фактически приведет к обрушению коалиции и смене мэра. Как справедливо предположила депутат от Нацобъединения Элина Трейя, оппозиция будет дышать правящим в затылок.

Четыре главные задачи

Какие первоочередные задачи предстоит решать 13–му по счету мэру Риги, начиная с 1990–го года?

Первая — приведение в порядок трех ключевых мостов, ремонт улиц и тротуаров, внутриквартальных дворов, решение вопроса парковок в микрорайонах.

Вторая — оживление центра города, то есть привлечение бизнеса.

Третья — повышение экономической активности и притока инвестиций, чтобы Рига смогла получить дополнительный доход в казну и таким образом можно было бы в большем объеме оказывать рижанам социальную помощь.

Четвертая — наведение порядка в муниципальных предприятиях (сокращение расходов и улучшение качества работы) и, в первую очередь, в "Ригас наму парвалдниекс".