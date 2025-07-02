«Меня предали!» Должность потерял самый долгий мэр в новейшей истории Латвии

24 года он руководил городом, теперь на все будет смотреть "со стороны" - уже в качестве оппозиционера.

Андрис Равиньш (Союз «зеленых» и крестьян) был мэром Елгавы 24 года. Он дольше всех занимал должность председателя думы. Однако во вторник в Елгавской думе бразды правления перехватил Мартиньш Дагис ("движение «за!»). Пока возглавляемая Дагисом «команда перемен», как он сам ее называет, договорилась о совместных действиях, многолетний мэр Равиньш готовится к работе в оппозиции. Присяжный адвокат Дагис был избран на пост мэра 11 голосами. С избранием мэра начала работу «команда перемен». Так называют себя новые партнеры по сотрудничеству.

«Елгавчане проголосовали за перемены, но состав думы очень разорванный, и мы должны понять, что хотят жители города и работать вместе", - сказал Дагис в интервью программе Panorāma Латвийского ТВ.

Многолетний мэр города Равиньш, тесно работавший с партиями, которые теперь проголосовали за нового мэра Дагиса, живет сейчас с чувством «что меня сильно предали».

«Ну на заключительной фазе переговоров Союз зеленых крестьян исключили из этих переговоров, поскольку нас просили голосовать против Равиньша», - цитирует Латвийское ТВ теперь уже бывшего мэра Елгавы.

Представляемый Равиньшем Союз «зеленых» и крестьян теперь будет работать в оппозиции вместе с депутатами от общего списка «Суверенной власти» и «объединения «Младолатыши». Именно из этого политического формирования был второй кандидат в мэры — Андрей Пагор.