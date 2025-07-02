Минобразования может сэкономить лишь менее половины требуемой суммы

Министерство образования и науки (МОН) нашло возможность сэкономить в бюджете до восьми миллионов евро, выяснило агентство LETA.

Сокращение бюджета может коснуться самого министерства и подведомственных учреждений путём пересмотра дублирующихся функций, объединения учреждений, а также сокращения числа сотрудников и затрат на содержание. Дополнительная экономия планируется за счёт технического обеспечения, командировок и других административных расходов.

В то же время значительное сокращение финансирования в области образования и науки может негативно повлиять на инвестиции, сделанные в предыдущие годы в оплату труда учителей, качество образования и подготовку специалистов. В министерстве считают, что меры экономии не должны отразиться на результатах обучения школьников, так как это может усилить социальное неравенство.

Одновременно МОН пока воздерживается от указания конкретных сумм, отмечая, что переговоры по бюджету на следующий год ещё не завершены.

Министр образования и науки Даце Мелбарде ("Новое Единство") скептически оценивает возможность сокращения бюджета МОН на следующий год на 22,4 миллиона евро. По её словам, это потребует серьёзных обсуждений и с законодателем, так как сфера образования основана на определённой системе и законах, которые необходимо соблюдать.

Мелбарде отметила, что такое сокращение означало бы серьёзные изменения, в то время как сокращать средства в менее структурированных отраслях, таких как спорт, было бы крайне неверно.

Против значительного сокращения финансирования сферы образования "категорически возражает" и Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA).

Председатель профсоюза Инга Ванага заявила агентству LETA, что даже незначительное сокращение финансирования в сфере образования неприятно, однако общенациональная установка предполагает, что каждый должен искать возможности внести свой вклад в укрепление государственной безопасности.

Профсоюз получил подтверждение, что в бюджете следующего года будет найдено финансирование для внедрения новой модели финансирования школ "Программа в школе". По мнению Ванаги, это важный сигнал на фоне общего сокращения бюджета.

Ванага надеется, что удастся сэкономить средства таким образом, чтобы это не затронуло ключевые направления, такие как государственные исследовательские программы, науку и спорт. LIZDA также следит за тем, чтобы не были снижены зарплаты педагогам.