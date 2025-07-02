Президент: надо сокращать бюрократов. Премьер: пусть осваивают искусственный интеллект

В целях экономии бюджетных средств необходимо принять решение о сокращении численности должностных лиц в государственном управлении, заявил в среду после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Как указал президент, при подготовке бюджета на следующий год правительство должно пересмотреть функции госучреждений и уменьшить бюрократию. Президент отметил, что премьер на встрече проинформировала его о нескольких идеях оптимизации, которые уже "лежат на столе" и затронут ряд ведомств.

Ринкевич пояснил, что в контексте оптимизации речь идет не только об аппарате чиновников в министерствах - нужно смотреть шире, в том числе на подведомственные учреждения. В этом направлении должны работать и самоуправления. Говорить о "линейном урезании" проще, однако нужно более тщательно оценивать целесообразность функций и работать над сокращением бюрократии, отметил президент.

В свою очередь зарплаты нужно заморозить не только выборным должностным лицам, но и принять решение о замораживании всего фонда зарплат солидарно не только для Сейма, но и всех независимых учреждений.

Также Ринкевич согласен с тем, что есть основания рассматривать ограничение государственного финансирования партий. По словам президента, если от органов госуправления требуется сокращение, то было бы только честно, если бы это коснулось и финансирования политических партий.

"Это вопрос, который должен решаться в Сейме в ходе дискуссий о бюджете. Было бы странно, если бы политические партии, особенно в контексте выборов следующего года, не солидаризировались с остальным обществом, с теми институтами, которые должны будут сократить бюджет и какие-то программы", - сказал Ринкевич.

Силиня отметила, что перед политиками встанет непростой выбор, но сейчас все должны договориться об экономии, чтобы через некоторое время вновь можно было принять решение о выделении дополнительных средств.

Говоря о возможном в будущем объединении государственных функций, Силиня прогнозировала, что часть персонала учреждений, которых коснется реорганизация, сохранит рабочие места, а другим потребуется переквалификация. По ее словам, в результате повышения квалификации человек, получающий относительно неплохую зарплату, сможет получать еще больше, если освоит цифровые навыки и научится работать с искусственным интеллектом.

Премьер считает, что в госуправлении возможна оптимизация численности работников, поэтому и самоуправлениям следует смотреть в этом направлении. Имеющаяся в ее распоряжении информация свидетельствует о том, что большое количество работников - именно в самоуправлениях, но "об этом как-то забывают".

Также есть несколько учреждений, функции которых можно было еще больше оцифровать и в результате сэкономить за счет работников, отметила премьер.

Однако подробнее об этом можно будет говорить, когда будут подготовлены более конкретные предложения по бюджету на несколько следующих лет, подытожила премьер-министр.