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Ринкевич послал четкий сигнал русским, проживающим в Латвии 21 7103

Политика
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
Ринкевич послал четкий сигнал русским, проживающим в Латвии
ФОТО: LETA

По ряду политических причин государство затянуло с проведением образовательной реформы, заявил в среду журналистам президент Латвии Эдгарс Ринкевич.

Отвечая на просьбу прокомментировать недавно опубликованные исследования, в том числе о политических взглядах русскоязычных жителей Латвии, президент страны отметил, что многие жители всё ещё ждут, чем закончится война в Украине, и поэтому, возможно, не желают отвечать на отдельные вопросы.

«Всем этим людям я хочу послать чёткий сигнал. Если вы живёте в Латвии, если хотите быть её частью, то самый важный вопрос — это лояльность Латвии, государственному языку, Сатверсме и её ценностям», — заявил Ринкевич.

По его мнению, по ряду политических причин государство затянуло с проведением образовательной реформы и других изменений, которые сейчас реализованы и постепенно, с трудностями, но работают, хотя это и требует времени. Президент добавил, что необходимо справиться с элементами исторической и текущей пропаганды, что в эпоху социальных сетей является непростой задачей.

Как заявил Ринкевич, обсуждая государственный бюджет, также есть основание оценить, насколько эффективными были инструменты, которые Латвия использовала за последние десять лет в рамках интеграционных программ, что сработало, а что — нет.

«В это очень эмоциональное время, когда идёт война, когда мы видим, что происходит в Украине — агрессию России, масштабы пропаганды — ожидать чудес и резких изменений за год или два не стоит. На мой взгляд, в какой-то момент это станет вопросом выбора для многих, кто действительно хочет видеть себя частью Латвии», — подчеркнул глава государства.

А что о русских думает Силиня?

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня указала, что у русскоязычных по-прежнему есть возможность выучить латышский язык, что часто упоминается как одно из препятствий к успешной интеграции в латвийское общество. Также была внедрена концепция «единой школы», то есть от всех школ требуется преподавание на латышском языке.

«В Латвии государственный язык — латышский. Мы соблюдаем права человека в отношении прав меньшинств. Для Латвии это исторически был чрезвычайно сложный вопрос», — сказала премьер-министр.

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#эдгар ринкевич #эвика силиня
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(21)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июля

    ООН фиксирует нарушения прав граждан СССР

    31
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июля

    Комитет ООН по правам человека попросил делегацию Латвии обосновать запрет трансляции программ государственных СМИ на русском языке warandpeace.ru/ru/news/view/198939/

    38
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июля

    все кто не захочет жить в Союзе ССР, вас ждет Швеция

    28
    5
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    3-го июля

    жителям Хутора Латвия четкий сигнал - вас ждет ваша родина Швеция, по договору 1721г. время собирать чемодан

    40
    5
  • З
    Злой
    2-го июля

    Какая неприятная физиономия на фото! Это кто?

    67
    4
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    Только фашисты распределяют по национальности, мы граждане Латвии и ни надо нас делить на евреев, черных и так далее, мы граждане Латвии которые тут родились и у кого тут родители родились, или может сделать этническую чистку? Всех в баню и спалить? Этот парень к которого продолжения семьи ни когда ни будет думает только как красиво жить ради себя а потом хоть трава ни расти, Такие ценности нужны Латышам? Этого они хотят? Вырвались и глушат всех, кто ни так думает, интересно что он вообще попер на конфликт это же подстрекательство к беспорядкам

    129
    3
  • VS
    Vad Sorry
    2-го июля

    Конечно своего мнения в демократическом государстве ни может быть, вы имеете только соглашаться с мнением воров , которые просто нагло пишут себе зарплаты и ни думают о экономики , отобрать машину, купить пару ржавых танков отправить в подарок, там повторять как попугаи что им сказали говорить и зомбировать людей, вы ни имеете права думать:) вы должны быть лояльны:))) он вообще уже? А потом говорит подождём кто выиграет и может ляжем под другого:)))

    108
    1
  • Д
    Дед
    2-го июля

    Русские Латвии посылают Ринкевичу четкий сигнал- нас здесь 40% и мы, как говорили на русском, так и будем говорить! Это наша страна, мы здесь родились и пусть попробует кто то нас отсюда выгнать. Второй четкий сигнал, а не пошел бы ты....

    177
    3
  • Лк
    Летучий корабль
    Дед
    2-го июля

    Браво, дед!

    85
    1
  • З
    Злой
    Дед
    2-го июля

    Мда, тут один гомик похоже совсем распоясался!

    62
    1
  • MT
    Michael T.
    2-го июля

    Жалко нельзя вернуть 1991 год...Атмоду и все остальное.. А так сладко пиздели, по ушам гладили... Когда вернете валюту ЛАТ ????

    134
    3
  • К
    Кайзер
    Michael T.
    2-го июля

    Всё ещё вернётся. История движется по спирали и каждая следующая "власть" , как правило, полностью отрицает предыдущую.

    62
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    2-го июля

    Как может 340 миллионов, интегрироваться в один неполный миллион? Бред какой-то Примите лекарство те, кто думает, что такое возможно.

    133
    5
  • С
    Сарказм
    Бесс Толковый
    2-го июля

    340 млн?:))) А чего не 10 миллиардов? зачем мелочится?

    11
    65
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    2-го июля

    Сарказм Бесс Толковый0 2-го июля "340 млн?:))) А чего не 10 миллиардов? зачем мелочится?"

    У вас с лекарством перебор, а впрочем, чего мелочиться!

    25
    3
  • С
    Сарказм
    Бесс Толковый
    2-го июля

    А вы вот видать и не лечитесь совсем, отсюда галлюцинации и бессвязный бред. А зря.

    7
    32
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    2-го июля

    Ну по факту через 20 лет государственным здесь будет английский, и ринькины стоны и вопли ничего уже изменить не в силах

    120
    2
  • С
    Сарказм
    2-го июля

    Ну вы б еще + к концепции еще единую программу обучения латышскому с 0 созздали от детсада до универа, выкинув оттуда ненужную хрень типа народных сказок, которые менее всего помогают чем-то там овладеть (и которые сами латыши уже без словаря часто прочесть не могут). Ну и заодно и мотивированных учителей латышского в бывшие русские школы/детсады подогнали в достаточном количестве. А то напринимали концепций, а теперь удивляются, чего это растет % выпускников, которые не способны написать выпускные выше 10% (10, Карл!), а если поднять порог сдачи до 15%, то вообще катастрофа наступит

    85
    9
  • З
    Злой
    2-го июля

    Говорил, говорю и буду говорить на своём языке и никакие силини - ринкевичи не заткнут мне рот.

    255
    3
  • A
    Aleks
    2-го июля

    Мне по барабану,что куда послал лгбтшник Ринкевич какому государству лоялен сам Ринкевич,ставя его выше Латвии и латвийцев. Поэтому скажу на родном языке Риги:Лех тездаен...👽

    136
    10
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    2-го июля

    Трепло Ринька. Латвия даже не ратифицировала конвенцию ЕС по нацменьшинства. А в свете современной демографической ситуации и явного идиотизма правительства, ещё надо будет посмотреть "who is who" в совсем не столь отдаленном будущем.

    173
    3
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