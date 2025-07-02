Ринкевич послал четкий сигнал русским, проживающим в Латвии

Отвечая на просьбу прокомментировать недавно опубликованные исследования, в том числе о политических взглядах русскоязычных жителей Латвии, президент страны отметил, что многие жители всё ещё ждут, чем закончится война в Украине, и поэтому, возможно, не желают отвечать на отдельные вопросы.

«Всем этим людям я хочу послать чёткий сигнал. Если вы живёте в Латвии, если хотите быть её частью, то самый важный вопрос — это лояльность Латвии, государственному языку, Сатверсме и её ценностям», — заявил Ринкевич.

По его мнению, по ряду политических причин государство затянуло с проведением образовательной реформы и других изменений, которые сейчас реализованы и постепенно, с трудностями, но работают, хотя это и требует времени. Президент добавил, что необходимо справиться с элементами исторической и текущей пропаганды, что в эпоху социальных сетей является непростой задачей.

Как заявил Ринкевич, обсуждая государственный бюджет, также есть основание оценить, насколько эффективными были инструменты, которые Латвия использовала за последние десять лет в рамках интеграционных программ, что сработало, а что — нет.

«В это очень эмоциональное время, когда идёт война, когда мы видим, что происходит в Украине — агрессию России, масштабы пропаганды — ожидать чудес и резких изменений за год или два не стоит. На мой взгляд, в какой-то момент это станет вопросом выбора для многих, кто действительно хочет видеть себя частью Латвии», — подчеркнул глава государства.

А что о русских думает Силиня?

В свою очередь, премьер-министр Эвика Силиня указала, что у русскоязычных по-прежнему есть возможность выучить латышский язык, что часто упоминается как одно из препятствий к успешной интеграции в латвийское общество. Также была внедрена концепция «единой школы», то есть от всех школ требуется преподавание на латышском языке.

«В Латвии государственный язык — латышский. Мы соблюдаем права человека в отношении прав меньшинств. Для Латвии это исторически был чрезвычайно сложный вопрос», — сказала премьер-министр.