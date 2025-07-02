Силиня допускает необходимость новых мер экономии, но не хочет трогать финансирование партий

Для реализации приоритетов правящей коалиции может потребоваться поиск дополнительных мер экономии, заявила в среду в интервью TV3 премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Политик рассказала, что министерства выполнили задание и предложили мероприятия по экономии 150 миллионов евро в бюджете на следующий год. Однако этой суммы может оказаться недостаточно, если политики захотят направить дополнительные средства на изменение модели финансирования школ и новые меры поддержки демографии.

Премьер также допустила, что часть предложенных министерствами мер экономии может не получить поддержку Сейма при рассмотрении бюджета.

Силиня отметила, что сложнее всего будет найти возможности для экономии в 2027 и 2028 годах, где возможны более трудные обсуждения, например, о слиянии учреждений или сокращении числа работников.

Глава правительства указала, что к участию в реализации мер экономии приглашены и независимые государственные учреждения, например, суды, однако она ещё не получила подтверждения, что те откликнутся на этот призыв.

На вопрос, не следует ли в таких условиях сократить государственное финансирование партий, лидер "Нового Единства" ответила, что "это не единственный ресурс". По словам Силини, нельзя допустить ситуации, когда партии снова будут вынуждены искать финансирование и попадут под влияние ограниченного круга лиц. Существующая система, по её мнению, обеспечивает более широкую демократию.

По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в этом году государственное финансирование получают 13 политических сил, которым в общей сложности выделено 6,63 миллиона евро. В том числе "Новое Единство" получает около 1,12 миллиона евро, Союз "зеленых" и крестьян — чуть менее 0,9 миллиона евро, а "Объединённый список" — более 0,8 миллиона евро.