Сегодняшняя встреча Эвики Силини и Эдгара Ринкевича в юрмальской резиденции президента была весьма продолжительной - как говорится, накопилось много вопросов. Общение руководителей страны началось с шутки главы государства о том, что вчера правительство даже было вынуждено принять специальное постановление о немедленном наступлении в Латвии лета. Премьер отреагировала тоже весьма остроумно :"Да, мы вчера приняли такое решение и, как видите, сегодня оно уже начало реализовываться". Дальше уже было не до шуток - насколько можно понять, премьер подробно изложила президенту суть предлагаемых вариантов экономии бюджетных средств с тем, чтобы можно было сэкономленные деньги направить на два основных приоритета - оборону (безопасность) и демографию. Отметим, впрочем, что детального плана экономии средств еще нет - он будет готов ближе к завершению лета, перед тем, как минфин начнет готовить первоначальный вариант бюджета-2026.

Эдгар Ринкевич, со своей стороны, подчеркнул, что уже прозвучали многие идеи экономии средств, которые были встречены в обществе неоднозначно. Поэтому он призвал не торопиться с выводами, ведь это пока только предложения - еще многое может измениться... Глава государства, наряду с обороной и демографией, напомнил и о третьем приоритете - образовании. Из этого следует, что средства, выделяемые именно на обеспечение учебного процесса, сокращаться не будут.

Что же касается демографии, то премьер проинформировала президента о состоявшемся накануне заседании совета по демографии, на котором концептуально обсуждалось повышение всех имеющихся пособий семьям с детьми, а также говорилось о мерах улучшения медицинской помощи семьям с детьми и предоставлении услуг присмотра за детьми для работающих родителей.

Руководители страны обсудили и итоги состоявшегося в Гааге саммита НАТО.