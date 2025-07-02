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Силиня: Правительство решило и лето наступило! Встреча премьера с президентом началась с шутки 2 449

Политика
Дата публикации: 02.07.2025
BB.LV
фото - пресс-служба президента ЛР

фото - пресс-служба президента ЛР

Эдгар Ринкевич еще раз обозначил приоритеты и призвал внести ясность по возможным мерам экономии бюджетных средств.

Сегодняшняя встреча Эвики Силини и Эдгара Ринкевича в юрмальской резиденции президента была весьма продолжительной - как говорится, накопилось много вопросов. Общение руководителей страны началось с шутки главы государства о том, что вчера правительство даже было вынуждено принять специальное постановление о немедленном наступлении в Латвии лета. Премьер отреагировала тоже весьма остроумно :"Да, мы вчера приняли такое решение и, как видите, сегодня оно уже начало реализовываться". Дальше уже было не до шуток - насколько можно понять, премьер подробно изложила президенту суть предлагаемых вариантов экономии бюджетных средств с тем, чтобы можно было сэкономленные деньги направить на два основных приоритета - оборону (безопасность) и демографию. Отметим, впрочем, что детального плана экономии средств еще нет - он будет готов ближе к завершению лета, перед тем, как минфин начнет готовить первоначальный вариант бюджета-2026.

Эдгар Ринкевич, со своей стороны, подчеркнул, что уже прозвучали многие идеи экономии средств, которые были встречены в обществе неоднозначно. Поэтому он призвал не торопиться с выводами, ведь это пока только предложения - еще многое может измениться... Глава государства, наряду с обороной и демографией, напомнил и о третьем приоритете - образовании. Из этого следует, что средства, выделяемые именно на обеспечение учебного процесса, сокращаться не будут.

Что же касается демографии, то премьер проинформировала президента о состоявшемся накануне заседании совета по демографии, на котором концептуально обсуждалось повышение всех имеющихся пособий семьям с детьми, а также говорилось о мерах улучшения медицинской помощи семьям с детьми и предоставлении услуг присмотра за детьми для работающих родителей.

Руководители страны обсудили и итоги состоявшегося в Гааге саммита НАТО.

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#президент латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(2)
  • lg
    lo gos
    2-го июля

    Можно книжку писать, как простутка и пидор представляли себя богами.

    34
    1
  • Ч
    Чангл
    lo gos
    2-го июля

    Мои мысли прочитал 🤣🤣🤣🤣

    11
    1

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