Ашерденс намекнул на массовые сокращения в Минфине

Сокращение числа сотрудников в ведомстве Министерства финансов (МФ) в следующем году планируется значительно больше, чем заявленные Министерством экономики (МЭ) 40 работников, заявил в четверг в интервью передаче TV3 "900 секунд" министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), пишет LETA.

"МФ также очень серьёзно планирует сокращение количества сотрудников в своём ведомстве", – сказал Ашерденс, не уточнив конкретное число, но отметив, что оно будет существенно выше, чем 40 работников, указанные МЭ.

Более конкретная информация, по словам министра, будет сообщена, когда начнётся обсуждение следующего государственного бюджета.

Министр также подчеркнул, что в следующем году во всём государственном секторе будет уменьшено число работников.

Как уже сообщалось, отраслевые министерства до июля должны были представить предложения по сокращению расходов на 150 миллионов евро.

В понедельник, 30 июня, Ашераденс проинформировал премьер-министра Эвику Силиню ("Новое Единство"), что министерства выполнили поручение правительства, представив в общей сложности 250 предложений по сокращению расходов с целью повышения эффективности государственного сектора, укрепления фискальной устойчивости государства и одновременно снижения административных расходов.

Согласно графику подготовки бюджета на 2026 год, информационный отчёт о сокращении и пересмотре расходов будет подан в Кабинет министров до 19 августа.