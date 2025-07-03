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Я же мать! Силиня объявили о повышении «детских пособий»: но не сказала, где взять деньги 3 679

Политика
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
Я же мать! Силиня объявили о повышении «детских пособий»: но не сказала, где взять деньги
ФОТО: LETA

Перед заседанием правительства под председательством Эвики Силини прошло заседание совета по демографическим делам. В повестке дня один главный вопрос — о реальной поддержке семей с детьми.

Дети в приоритете

Насколько можно понять, на демографическом совете было принято решение увеличить все виды пособий семьям с детьми - планируется пересмотр пособия по уходу за ребенком, пособия по рождению ребенка и государственного семейного пособия.

Минблаг сообщает, что планируется также усовершенствовать систему материальной поддержки детей, находящихся под внесемейной опекой. В числе предлагаемых мер - и выделение субсидии (гранта) семьям на погашение основной суммы жилищного займа, если у семьи родился ребенок и у нее есть активная гарантия на жилье Altum.

На демографическом совете говорилось и о том, что нужно улучшить доступность медицинской помощи семьям с детьми, ввести услугу присмотра за маленькими детьми, если оба родителя работают.

"Наша цель — создать такую систему поддержки, которая укрепляет семьи на всех этапах жизни - от рождения ребенка до его взросления. Эти намеченные изменения в сфере демографической политики касаются не только пересмотра пособий, это вклад в будущее Латвии - в здоровье наших детей, стабильность семей и долгосрочность страны. Каждая семья в Латвии должна чувствовать себя уверенно, ощущать, что государство их ценит», - глава минблага Рейнис Узулниекс.

Мама-премьер, что ж такого

"Как мама я хорошо знаю, что значит повседневные заботы, ответственность и желание дать детям лучшее. Для меня важно, чтобы семьям в Латвии было доступно хорошее здравоохранение, качественное образование и подходящее место жительства. Улучшаем медицинское обслуживание матери и ребенка, так как ни одна женщина в Латвии не должна беспокоиться о том, как получить помощь», - сказала премьер Эвика Силиня.

Отметим, что пока еще точный размер пособий не обозначен, но стоит напомнить, что семейные пособия не пересматривались последние 5 лет, а пособие по уходу за ребенком — 13 лет…

По подсчетам минблага, минимально необходимое финансирование на то, чтобы увеличить пособия, превышает 150 миллионов. Будут ли эти деньги выделены — пока неясно. Но с учетом заявлений и приоритетов премьера, а также высказываний президента по необходимость повысить пособия, скорее всего, дополнительные средства на эти цели будут выделены. Насколько можно понять, увеличение пособий запланировано уже на следующий год.

Разумеется, обещанная «щедрость» правительства объясняется и близостью парламентских выборов, и главное — самой демографической ситуацией, которая постепенно становится катастрофической в смысле уменьшения рождаемости и «пропорцией» между рождаемостью и смертностью.

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#демография
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Эдуард Эльдаров
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(3)
  • A
    Aleks
    4-го июля

    Я ж мать всея Латвии,сказала Силиня . Уж лучше б нам всем было родиться сиротами при такой матери. Мать ее еб....👽

    4
    3
  • З
    Злой
    3-го июля

    Кто, кто?

    2
    4
  • Е
    Ехидный
    3-го июля

    денег нет , но вы держитесь !!!

    4
    2
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