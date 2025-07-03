На чем бы сэкономить? Власти не могут определиться в степени cолидарности с народом Латвии

Сразу же подчеркнем: пока НИКАКИХ решений о том, как представители власти сами себя будут «ограничивать», не принято.

Просто премьер и другие ведущие политики страны озвучивают те или иные идеи, чтобы во-первых, прозондировать почву, то есть понять, как к этому отнесется оппозиция и население, а во-вторых — попытаться сперва договориться внутри самой коалиции.

Приказано умерить аппетиты

Что же предлагает Эвика Силиня и Ко в качестве мер «солидарности» власти с народом? Мол, раз уж ситуация в экономике сложная, но нужно добыть средства на оборону, то мы, власти, готовы умерить и свои аппетиты.

Итак, во-первых, премьер хочет заморозить рост заработных плат высших должностных лиц, а также выборных должностных лиц, то бишь и депутатов Сейма, и председателя Верховного суда, и шефа антикоррупционного бюро, и генпрокурора, и судей…

Кроме того, предлагается заморозить рост окладов «по всей цепочке» - то есть и всех госслужащих. Насколько можно понять, на эти меры все коалиционные партнеры готовы пойти. Осталось только дождаться мнения самих представителей независимых структур власти (судов, генпрокуратуры, KNABa...)

Напомним, что уже принято решение увязать рост вознаграждения членов советов и правлений госпредприятий с результатами работы этих предприятий. И если результат неудовлетворительный, то зарплаты могут быть не только заморожены, но и уменьшены.

Руки прочь от партийной кассы!

Разногласия внутри коалиции возникли по поводу предложения отдельных политиков не просто заморозить рост госдотаций партиям, но даже уменьшить объем госфинансирования партий. Против такой идеи-фикс выступила и сама премьер.

И не только потому, что ее партия получает больше всего из госбюджета (1, 12 млн. Евро в год!), но и потому, что часть депутатов от правящих за такое решение в Сейме не проголосует — ставить из-за такой «мелочи» весь бюджет под удар глава правительства, разумеется, не желает.

Силиня привела и старый довод о том, что при уменьшении объема госфинансирования, повышается зависимость партий от спонсоров, а это риск коррупции и ослабление демократии. Напомним, что партия имеет право на госфинансирование в определенном объеме, если на последних парламентских выборах она получила хотя бы 2% голосов избирателей.

Размер финансирования зависит от того, представлена ли партия в Сейме, и затем к этому прибавляются «бонусы» за голоса, полученные этими же партиями на выборах в самоуправления и в Европарламент.

Символический жест

В любом случае, все вышеперечисленные инициативы хотя и дают определенный «фискальный эффект», но в денежном выражении это даже не составляет 0,5% от расходной части бюджета.

А как там с сокращении основных расходов казны? С невероятным трудом, но министерства «наскребли по сусекам» требуемые премьером 150 миллионов экономии в бюджете следующего года. В таком же объеме приказано сократить расходы и в 2027-м и в 2028-м году. То есть в общей сложности — 450 миллионов за три года. Это, простите, капля в море. С трудом хватит на то, чтобы выполнить обещание в следующем году увеличить детские пособия. Но даже по этому скромному урезанию еще предстоят дискуссии.

Какая-то ясность ожидается к середине августа, когда полным ходом начнется составление первичного проекта бюджета-2026.