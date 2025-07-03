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Президент Латвии рассказал пограничникам о важности каждого сантиметра 5 608

Политика
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
Президент Латвии рассказал пограничникам о важности каждого сантиметра
ФОТО: president.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, посетивший в четверг в Резекне колледж Государственной пограничной охраны и принявший участие в церемонии вручения дипломов, пообещал сделать все, чтобы постепенно улучшить условия службы в пограничной охране и сделать Латвию безопаснее.

По словам специалиста по коммуникации канцелярии президента Рейниса Гравитиса, Ринкевич подчеркнул, что Государственная пограничная охрана выполняет работу, которую высоко ценит государство, защищая его с первого сантиметра.

Он также подчеркнул, что внутренняя безопасность, защита границ Латвии - это высший приоритет государства. Президент добавил, что работа по укреплению инфраструктуры восточной границы страны продолжается, и в инфраструктуру вкладываются все новые средства.

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#граница #эдгар ринкевич
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(5)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    4-го июля

    жопотрахи

    11
    1
  • Ч
    Чангл
    4-го июля

    Заголовок огонь. Особенно про каждый сантиметр от президента 🤣🤣🤣🤣

    12
    1
  • П
    Процион
    4-го июля

    "в инфраструктуру вкладываются все новые средства"... которые безжалостно изымаются из социальной сферы: помощи нищим старикам пенсионерам, медицины, образования.

    13
    1
  • F
    FOXBAT
    4-го июля

    Mддаа.... У них каждый сантиметр важен.....!

    8
    0
  • A
    Aleks
    3-го июля

    Кому как не Ринкевичу знать о важности каждого сантиметра..😂😂😂 Повеселили...😎😀

    30
    3
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