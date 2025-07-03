Президент Латвии рассказал пограничникам о важности каждого сантиметра

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, посетивший в четверг в Резекне колледж Государственной пограничной охраны и принявший участие в церемонии вручения дипломов, пообещал сделать все, чтобы постепенно улучшить условия службы в пограничной охране и сделать Латвию безопаснее.

По словам специалиста по коммуникации канцелярии президента Рейниса Гравитиса, Ринкевич подчеркнул, что Государственная пограничная охрана выполняет работу, которую высоко ценит государство, защищая его с первого сантиметра.

Он также подчеркнул, что внутренняя безопасность, защита границ Латвии - это высший приоритет государства. Президент добавил, что работа по укреплению инфраструктуры восточной границы страны продолжается, и в инфраструктуру вкладываются все новые средства.