Baltijas balss logotype

В плане действий Риги - ни амбиций, ни конкретики 1 506

Политика
Дата публикации: 03.07.2025
LETA
В плане действий Риги - ни амбиций, ни конкретики
ФОТО: LETA

В плане действий Риги, который изложен на восьми страницах и прилагается к договору о новой коалиции в столичной думе, упоминается только одна конкретная дата и один количественный показатель, пишет Diena.

"Целью до 2029 года является строительство 2000 новых квартир в местах с доступом к общественному транспорту и инженерной инфраструктуре, в сотрудничестве с частными застройщиками на основе модели публично-частного партнерства", - говорится в документе.

Более или менее конкретно обозначены сроки еще только в отношении ремонта Земитанского, Вантового и Воздушного мостов - их нужно привести в порядок к концу нынешнего созыва, хотя фраза "привести в порядок" слишком расплывчата и может трактоваться по-разному.

"План действий состоит из длинного перечня запланированных мер и идей, но не хватает конкретики, амбиций и четко сформулированных целей. Хотя среди целей плана упоминается экономический рост города и укрепление его роли как метрополии, в нем отсутствует структурированная стратегия прорыва в экономике и развитии", - отмечает главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис.

Любой план действий должен включать цели, которые соответствуют актуальной ситуации, при этом они должны быть достижимы, достаточно конкретны и иметь определенные временные рамки. Экономист подчеркивает, что в плане новой коалиции явно не хватает измеримых результатов и сроков, например, нет конкретных показателей, сколько предприятий и какой объем инвестиций планируется привлечь в столицу. Также не объясняется, какие конкурентные преимущества Рига собирается использовать, чтобы сделать бизнес-среду более привлекательной по сравнению с Таллинном и Вильнюсом. Нет четко сформулированного представления о направлении развития, например, Рига как региональный центр технологий, финансов или логистики.

Отсутствие конкретики дает основания сомневаться в том, что озвученные идеи будут реализованы. Руководитель Балтийского института корпоративного управления в Латвии Андрис Графс также отмечает, что в плане действий столичной коалиции сформулированы концептуальные политические обязательства по повестке дня, однако отсутствуют амбициозные цели и конкретные результаты, которых необходимо достичь в сфере развития экономики и предпринимательства.

Читайте нас также:
#рижская дума
0
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    3-го июля

    Узко мыслят эксперты .Главный план последних дум уже лет 20 как распилить и поделить.И он строго выполняется несмотря ни на какие преграды .😎

    5
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Министр подсчитал, сколько Латвия уже вложила в поддержку Украины
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии
Распродажа народного добра? Минфин заговорил о приватизации электростанций и лесов Латвии Эксклюзив!
Министры оценили артистов: русским лицедеям добавили денег меньше, чем латышским
Новый Рижский театр. Эксклюзив!
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
Латвия не поддерживает предложение ЕК по сокращению парниковых газов на 90% к 2040 году
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену?
«Политики уже давно потеряли власть». Кто же пришел им на смену? 602
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 328
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 5 1401
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере
Президент видит потенциал сотрудничества Латвии и Германии в оборонной сфере 211

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 26
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 22
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 68
x.com/Israel
В мире
«Хамас» согласился освободить десять заложников 54
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ
Бизнес
3
Покупаешь лапшу — платишь Путину? В Латвии всё ещё продают еду из РФ 3 94
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны
Наша Латвия
Слишком хорошие оценки? Работодатели не верят в «чудо» на экзаменах. Чиновники не согласны 104
Франческа Альбанезе и Грета Тунберг.
В мире
США ввели санкции против спецдокладчицы ООН 26
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время
Люблю!
Актуальные летние аксессуары: украшаем себя в теплое время 22
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди
Наша Латвия
Ажиотаж вокруг рижских школ продолжается: даже отличники — в конце очереди 68

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео