Министерство здоровья «повернулось спиной» к Латвийскому онкологическому центру (LOC), к больным раком, и LOC как последний в очереди будет ждать ремонта в неопределенном «формате будущего», такой жесткий вывод сегодня в социальной сети Facebook.com сделал руководитель клиники Онкохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKS) Арманд Сивиньш. Он обрушился с резкой критикой на министра Абу Мери за строительство Латвийского центра инфектологии и неспособность найти средства на реконструкцию LOC.

В своей записи А.Сивиньш резко критикует «циркулирование» министра здравоохранения Хосама Абу Мери по зарубежным командировкам и восхождение на «Эверест», что, по его мнению, является одной из причин недостатка у министра энергии для решения накопившихся критических внутренних проблем. А.Сивиньш также упрекает министра в неспособности взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку, вместо этого через совет RAKS, по сути, уволив председателя правления Нормунда Станевича, а также позже главу самого совета Эдгара Лабсвирса.

"Только логично, что сложилась ситуация, когда в Латвии онкологические пациенты вынуждены ждать неадекватно долгое время и на лучевую терапию, и на химиотерапию. Клинические университетские больницы, учитывая растущий спрос и неадекватное государственное финансирование, не в состоянии обеспечить доступность лучевой и химиотерапии в соответствии с международными руководящими принципами», - не скрывает своего возмущения доктор. Он намерен рекомендовать каждому пациенту онкологии, которому государство не в состоянии обеспечить своевременно начатое лечение, писать и адресовать письмо в Минздрав, Национальную службу здравоохранения и омбудсмена.

По словам А.Сивиньша, следует сделать вывод, что врачей сейчас поставили в абсурдную ситуацию, поскольку они являются теми, кто смотрит пациентам в глаза и вынужден объяснять, почему нужно так долго ждать, чтобы начать лечение рака, почему нельзя его обеспечить. А между тем, эксперты Минздрава поручили правлению Рижской Восточной клинической университетской больницы (РАКС) самому найти источник финансирования на реконструкцию LOC. В отличие от Латвии, в развитых странах ЕС онкология, профилактика и лечение онкозаболеваний являются приоритетом. Латвия занимает предпоследнее место в Европейском союзе (ЕС), оценивая, сколько государство выделяет на лечение одного онкологического пациента в год: «Очень объективный показатель, отражающий отношение на государственном уровне!», — подытожил А.Сивиньш.