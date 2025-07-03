Жители не верят, что партии выполнят свои обещания

Как партии будут выполнять данные перед муниципальными выборами обещания? Такой вопрос зрителям был задан в опросе передачи "900 секунд", пишет tv3.lv .

Отвечая на вопрос о том, какую примерно часть предвыборных обещаний выполнят победившие на выборах в их самоуправлении партии, лишь 1% жителей Латвии в возрасте от 18 до 65 лет указал, что все.

7% респондентов считают, что победившие в их самоуправлении партии выполнят половину обещаний; 10% — что треть; 11% — что четверть; 10% — что пятую часть.

Между тем четверть (25%) жителей считают, что будет выполнено менее пятой части. Схожая доля опрошенных (23%) убеждена, что победившие партии не выполнят ни одного обещания.

13% участников опроса не выразили определённого мнения по этому вопросу.