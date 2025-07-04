Кому гостайну? СГБ принимает первые заявки руководителей самоуправлений

Служба государственной безопасности (СГБ) получила первые заявления на получение специальных разрешений на работу с государственной тайной для вновь избранных председателей и заместителей председателей местных дум.

Для оценки благонадежности претендента СГБ соберет и проанализирует широкий спектр информации, сообщили в службе. Проверка биографии будет включать в себя углубленную оценку предыдущей деятельности человека, включая поездки за границу, а также его круг общения.

Как ранее рассказали в СГБ, проверка продолжается в течение трех месяцев, и если по объективным причинам завершить всестороннюю оценку лица в этот срок не представляется возможным, служба может продлить проверку еще на три месяца, уведомив об этом лицо.

Наиболее распространенными причинами продления срока проверки являются большой объем информации, трудности в получении информации об определенных периодах жизни человека или выявление в ходе проверки факторов риска, требующих дополнительного времени для оценки.

В отличие от исполнительных директоров, главы самоуправлений не будут автоматически терять свои должности, даже если не получат допуск. Если мэр не получил допуск к государственной тайне, решать вопрос будут дума и при необходимости, Министерство умного управления и регионального развития и министр.