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Министерство финансов планирует сократить расходы на 17,1 млн евро 0 372

Политика
Дата публикации: 04.07.2025
LETA
Министерство финансов планирует сократить расходы на 17,1 млн евро

В процессе пересмотра бюджетных расходов Министерство финансов представило предложения по сокращению расходов на 17,1 млн евро, или 8,6% от подлежащих сокращению расходов, сообщили агентству ЛЕТА в Минфине.

Для повышения эффективности работы Минфина, укрепления фискальной устойчивости государства и одновременного сокращения административных расходов в первую очередь будут проведены структурные реформы, в том числе изменения организационной структуры Службы государственных доходов (СГД) и изменения формы подчиненности СГД для отделения функций по предупреждению, выявлению и расследованию уголовных преступлений от функций поставщика услуг.

Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми будет реорганизована путем интеграции ее функций в орган по надзору за рынком.

Также предусмотрены расширение единого центра обслуживания в Госказне и централизация функций бухгалтерского учета в государственном секторе.

Уже с этого года несколько министерств перешли на стандартизированное бухгалтерское обслуживание и управление персоналом в системе Госказны. С 2026 года таких министерств станет еще больше.

После принятия парламентом соответствующих законопроектов будет также начата масштабная реформа системы государственных закупок, предусматривающая внедрение централизованного подхода, основанного на анализе данных, что значительно повысит эффективность и прозрачность.

План действий объединяет и группирует более 400 предложений в восьми приоритетных областях.

В ведомство Минфина входят Госказна, СГД, Центральное агентство финансов и договоров, Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми, Бюро по надзору за закупками.

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#минфин #экономический кризис
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