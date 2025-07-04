Страшно неприятное для любого правительства словосочетание "экономический кризис" правящие предпочитают лишний раз не произносить. Однако действия красноречивее слов, и они явно указывают на наличие такого кризиса.

Ну за справедливость!

Только за последние несколько дней премьер и другие должностные лица озвучили с десяток предложений по уменьшению расходов госбюджета — это и замораживание зарплат высших должностных лиц и во всем госуправлении, и возможное сокращение — раньше такое было просто немыслимо! — числа чиновников, и объединение ведомств при министерствах, и общее сокращение расходов министерств на 150 миллионов…

Напомним, что в течение последних минимум 5–6 лет политики говорили о необходимости "реформировать" систему пенсий по выслуге лет. Но по разным причинам до конкретных предложений по этой "реформе" дело так и не доходило. Видимо, в ту пору ситуация в экономике была не столь плохой…

В мае этого года министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") уже совершенно определенно заявил, что "час пробил" — изменения в системе пенсий по выслуге лет назрели и будут приняты конкретные решения. "Я надеюсь, что этой осенью решение будет принято", — пообещал министр финансов.

Министр напомнил, что завершен процесс повышения пенсионного возраста для "обычных" жителей, которые получают пенсию по старости. Для этой категории сениоров пенсионный возраст повышен до 65 лет. За короткий срок возраст выхода на пенсию женщин, как известно, был повышен на 10 лет!

И, убежден Ашераденс, было бы только справедливо постепенно начать повышать возраст выхода на пенсию и для тех, кто имеет право на пенсию по выслуге лет.

Рано прощаться

Отметим, что сегодня такое право на оформление пенсии по выслуге лет имеют представители 15 профессий — это и полицейские, и прокуроры, и судьи, и военные, и работники службы неотложной медпомощи, и артисты балета, и дипломаты…

Так, полицейские, проработав в правоохранительных органах не менее 20 лет, могут оформить пенсию по выслуге лет уже при достижении 50 лет. Дипломаты с соответствующем стажем имеют право уходить на пенсию по выслуге лет в 55 лет, а артисты балета со стажем в балете не менее 18 лет, могут претендовать на пенсию по выслуге лет уже в 38–летнем возрасте!

Судя по всему, бюджет уже "не тянет" такое количество молодых получателей пенсий. Если в 2015 году на выплаты пенсий по выслуге лет уходило 40 миллионов евро, то теперь выплаты таких пенсий обходятся казне уже в 114 миллионов евро ежегодно! Зарплаты в тех же правоохранительных органах хоть и медленно, но растут, и это значит, что каждый год затраты тоже будут увеличиваться, и в значительном объеме. Довольно много людей в самом расцвете лет уходят на пенсию, а в это самое время дефицит рабочей силы на рынке труда только нарастает!

Да, кстати, большинство получателей пенсий по выслуге лет вовсе не направляются "лежать на диване" — они продолжают работать или подрабатывать, причем зачастую в тех же структурах, где и работали до выхода на пенсию по выслуге лет. Просто — на других должностях. В общем, власти готовы на "непопулярные меры".

Касается неприкасаемых

И вот вчера только этому вопросу было посвящено заседание правительственного комитета стратегического управления. Заседание вела сама премьер.

Был представлен соответствующий доклад Госканцелярии о возможных изменениях в системе пенсий по выслуге лет. Но поскольку заседание было закрытым, то пока подробности того, что же конкретно предлагает Госканцелярия — неизвестны.

**Еще накануне заседания глава минблага Рейнис Узулниекс (Союз зеленых и крестьян) озвучил возможные варианты "реформы": **

повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет,

повышение минимально необходимого стажа для того, чтобы претендовать на такую пенсию (с 20 лет до 25 лет),

и даже пересмотр профессий, представители которых имеют право на пенсию по выслуге лет, это и изменение условий выплат пенсий, если, к примеру, человек продолжает работать…

Конечно, впереди еще много дискуссий и, кстати, вполне реален иск в Конституционный суд, если "реформа" нарушит принцип правовой предсказуемости (правового допущения). То есть если будет попытка изменить "правила игры" уже и по отношению к нынешним работникам, к примеру, системы внутренних дел.

Ведь поступая на службу в полицию, человек исходил из того, что, прослужив верой и правдой этому государству, обеспечивая порядок и безопасность, он через 20 лет сможет получить бонус в виде досрочной пенсии. Этот бонус для многих, с учетом относительно низкой зарплаты в правоохранительных органах, был чуть ли не решающим фактором в выборе профессии.

Не случайно глава МВД Рихардс Козловскис ("Новое Единство") уже предупредил, что все изменения в системе пенсий по выслуге лет могут касаться только новых работников, а не тех, которые уже трудятся, к примеру, в правоохранительных органах. Министр прекрасно понимает, что попытка распространить "реформу" на нынешних стражей порядка может привести к массовому уходу людей!

Так или иначе, но ситуация в экономике такова, что власти вынуждены "трогать" и те сферы, которые раньше были "неприкасаемыми", поскольку охватывали большой пласт людей.