Сегодня ожидается совместное заявление президентов Латвии, Эстонии и Литвы

В пятницу президент Латвии Эдгар Ринкевич посетит Эстонию с рабочим визитом, сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента Латвии.

В 13.30 в Кадриоргском дворце в Таллинне состоится трехсторонняя встреча Ринкевича, президента Эстонии Алара Кариса и президента Литвы Гитанаса Науседы. После этого в 14.00 ожидается совместное заявление президентов Латвии, Эстонии и Литвы для СМИ.

В 18.00 президент Латвии примет участие в концерте открытия XXI Эстонского праздника песни и танца.