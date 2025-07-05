Baltijas balss logotype

«Кормушка для политиков» и «тёплые места»: правительство готово обсуждать советы госкомпаний

Политика
Дата публикации: 05.07.2025
BB.LV
«Кормушка для политиков» и «тёплые места»: правительство готово обсуждать советы госкомпаний
ФОТО: dreamstime

В стремлении сократить государственные расходы правительство Латвии готово обсудить возможность ликвидации советов государственных предприятий, которые были восстановлены около десяти лет назад. Эти органы нередко критикуют как место подработки для чиновников, при этом они не выполняют задуманную функцию политической нейтральности предприятий, сообщают "Новости ТВ3".

Вопрос о целесообразности существования советов предприятий, которые должны были быть буфером между повседневным управлением компаний и политиками, но на практике не работают как задумано, правительство готово обсуждать.

Государству полностью или частично принадлежит несколько десятков компаний в разных сферах, и их надзор разбросан по различным министерствам, которые формально считаются держателями капитала этих предприятий — то есть, фактически акционерами. Например, в ведении Министерства земледелия находятся «Latvijas valsts meži» (Латвийские гослеса), у Министерства экономики — «Latvenergo», у Министерства сообщения — целый ряд компаний, включая железную дорогу, почту, операторов проекта «Rail Baltica» и другие. Под государственный контроль также подпадают больницы, театры, Дирекция безопасности дорожного движения и «Latvijas Loto», а также такие актуальные в последние месяцы предприятия, как «airBaltic», LMT и «tet».

При подготовке к вступлению в так называемый клуб богатых стран — ОЭСР — многие компании восстановили советы как органы управления. Ранее они были ликвидированы после критики как «кормушки для политиков», а в новом формате подверглись критике как «тёплые места» для госчиновников.

Советы, по идее, должны отвечать за стратегические цели компаний, осуществлять надзор за правлением и служить буфером между руководством и политиками, которые не должны вмешиваться в повседневные процессы. Однако на практике всё иначе.

Стоит вопрос, вызывающий общественный интерес, и начинается микроменеджмент. В последние годы видно, как политики решают, где должны быть почтовые отделения, как ремонтировать сломанные поезда и какими должны быть тарифы на электроэнергию — например, на этой неделе обсуждалось повышение тарифов «Rīgas siltums». Прежде чем это решит регулятор, вопрос уже рассматривается в кабинетах политического руководства.

Министр экономики Викторс Валайнис (СЗК) не скрывает, что в повседневной работе общается напрямую с операционным руководством предприятий, минуя советы.

«Советы предприятий — это теоретическая конструкция в нашей экономике и в госкомпаниях. На практике до эффективности и смысла там ещё далеко. Есть идеи, что, может быть, для больниц создать один общий совет или где-то убрать по одному. От советов Латвия уже отказывалась раньше», — заявил Валайнис.

Министр сообщил, что уже ведутся переговоры с партнёрами по коалиции о возможной полной или частичной ликвидации этих структур, особенно с учётом планов по экономии бюджета.

Однако полностью отказываться от советов не следует, считает председатель правления аналитического центра LaSER и профессор Латвийского университета Даунис Ауэрс. В подкасте TV3.lv «Piķis un ģēvēlis!» он отметил, что текущая система проблематична — слишком много государственных предприятий, а также неэффективный отбор кадров для советов.

«Нужно находить самых профессиональных людей, в основном из частного сектора. Действительно ли госсекретари — самые компетентные люди для управления компаниями, которые часто работают в частном секторе? Конечно же, нет. И это, на мой взгляд, неправильно», — подчеркнул Ауэрс.

В Минфине журналистам не дали точного ответа по возможной ликвидации советов, но указали, что ведётся работа по снижению расходов госкомпаний. Более подробно о решениях смогут говорить в августе.

Читайте нас также:
#госуправление
(1)
  • ks
    kokorins sergejs
    5-го июля

    Уже.насоветовали.что.в.итоге.жопа

    13
    2

