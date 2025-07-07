Baltijas balss logotype

Браже призвала сильнее надавить на Россию 6 1476

Политика
Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
Браже призвала сильнее надавить на Россию
ФОТО: LETA

Украина делает все возможное, чтобы удержать Россию от дальнейшей агрессии, заявила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".

По ее мнению, в настоящее время со стороны России нет признаков того, что она хочет мира, но если таких признаков нет, то необходимо оказывать дальнейшее давление на Россию и "давить на мир".

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что необходимо ослабить способность России продолжать войну. По ее словам, проект очередных санкций Европейского союза (ЕС) против России уже готов и должен быть активирован. Санкции США против России также должны быть задействованы, подчеркнула Браже.

Она отметила, что санкции работают, и это очевидно, хотя Россия пытается их обойти, в том числе с помощью так называемого "теневого флота". По словам министра иностранных дел Латвии, это также становится все сложнее, поскольку под санкции попадает все больше судов.

"Россия сможет продолжать войну еще некоторое время. Она канибализирует гражданскую экономику, ставя во главу угла войну и поле боя, но Россия терпит убытки", - сказал Браже.

Министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что в настоящее время нет прямой военной угрозы ни для одной страны-члена НАТО, но Россия представляет угрозу для безопасности союзников альянса. Об этом четко говорится и в стратегической концепции НАТО..

"Именно поэтому мы сделали оборону и безопасность, а также развитие потенциала приоритетом, чтобы принцип сдерживания, действующий с момента основания НАТО, оставался таким же жизнеспособным, как и прежде", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Читайте нас также:
#война в украине
12
1
0
3
0
14

Оставить комментарий

(6)
  • БТ
    Бесс Толковый
    8-го июля

    Верно, надави и пусть надавит! Садись на Россию сверху задницей!

    6
    3
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    8-го июля

    Мадам Мидовка еще раз дристанула ротом

    18
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    7-го июля

    Не буду называть вслух ту часть женского тела, на которую Байбочке надо надавить себе, чтобы прийти в себя. Да и есть ли у неё эта часть ЖЕНСКОГО тела?

    23
    2
  • З
    Злой
    7-го июля

    Нет ли там признаков алкоголизма? Из-за таких браже я полностью перестал покупать латвийский товар

    42
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го июля

    И потом, прежде чем тратить деньги на оборону, нужно создать для людей тот уровень жизни, который они захотят защищать. Я не думаю, что у неграждан Латвии есть такое желание!

    67
    2
  • Е
    Ехидный
    7-го июля

    "Россия канибализирует гражданскую экономику..... у криевсов хоть экономика есть !!! у нас с собаками хрен найдешь хоть один работающий завод !!!но ВВП есть - откуда он берется при неработающей промышленности ни один экономист не оъяснит !!!!

    69
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 483
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 9
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 12
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 22
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 28
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 38
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 48
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 9
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 12
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео