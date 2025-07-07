«Это же кровеносная система экономики!» Экс-премьер в шоке от предлагаемой «оптимизации»

Как известно, всем министерствам было дано указание срочно найти, на чем можно было бы сэкономить. То есть каждое министерство должно было урезать свои расходы. Большой резонанс вызвало предложение минсообщений резко сократить траты на строительство и ремонт дорог. "Но ведь дороги - это кровеносная система экономики!" - сокрушается председатель правления общества "Latvijas ceļu būvētājs", экс-премьер Андрис Берзиньш. В интервью ТВ-24 он напомнил, что президент и премьер назвали три основных бюджетных приоритета - безопасность, демография и образование.

"Но о какой безопасности мы тогда можем говорить, если у нас не будет нормальных дорог? Это ударит и по притоку инвестиций, и по доступности медицинской помощи - ну как "скорая" сможет быстро добраться до пациента, если не будет нормальных дорог?!

В свете административно-территориальной реформы сократили количество школ в провинции и это значит, что школьникам нужно добираться на автобусе до ближайшей школы за десятки километров. А если нет нормальных дорог?!"

По мнению главы общества дорожных строителей Латвии Андриса Берзиньша, чиновники минсообщений пошли по пути наименьшего сопротивления - мол, сказали сократить расходы, они посмотрели, что на строительство и ремонты дорог деньги в бюджете есть и значит их можно отобрать. "Вот аж 24 миллиона и отобрали! Вместо того, чтобы сократить расходы на бюрократию, решили тронуть инфраструктуру страны!" - не скрывает своего возмущения А. Берзиньш. Он констатировал, что министерство сообщений из защитников целой отрасли дорожного строительства превратилось... в могильщиков отрасли.