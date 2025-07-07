Baltijas balss logotype

07.07.2025
Латвия раскрыла присоединение Турции к коалиции дронов для Украины
ФОТО: Global Look Press

В конце минувшей недели министерство обороны Латвии сообщил, что к коалиции дронов для Украины присоединились Турция и Бельгия.

«На проходящем в Риге международном заседании руководство коалиции дронов поддержало желание Бельгии и Турции присоединиться к международной коалиции беспилотников», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в коалицию на данный момент входят 20 государств, а страны-участницы обязались в 2025 году выделить 2,75 миллиарда евро на поддержку Украины. В их числе: Великобритания, Латвия, Украина, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция, Турция и Бельгия.

«Международная коалиция дронов продолжает расти, и это является чётким сигналом того, что поддержка Украины не только сохраняется, но становится все более сильной и непоколебимой. Присоединение новых союзников к коалиции позволит нам ещё более целенаправленно и эффективно оказывать столь необходимую помощь Украине на поле боя в борьбе с агрессором, одновременно укрепляя и оборонные отрасли наших стран и стран-союзников», — подчеркнул министр обороны А. Спрудс.

Планируемый вклад Латвии в рамках коалиции дронов в этом году составляет 20 миллионов евро, направляемых на закупку дронов, а также дополнительно 10 миллионов евро предусмотрены на проекты сотрудничества между латвийской и украинской промышленностью. В прошлом году Латвия также выделила 20 миллионов евро на поддержку Украины.

  • А
    Андрей
    7-го июля

    Одновременно истощая экономику и социальную сферу свои стран, которые в данном случае, выступают донорами игр в войнушку сдетевших с катушек дядей и тётей.

    Как в том анекдоте: Купили козу. Так как доить не умели - сосали. А Вася наш всё худел и худел.

    Только потом не надо спрашивать: А нас за что?

    7
    2

