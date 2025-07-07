Baltijas balss logotype

Люди страдают психологически, если постоянно слышат, что страны Балтии «будут следующими» - эксперт 17 1364

Политика
Дата публикации: 07.07.2025
BB.LV
Люди страдают психологически, если постоянно слышат, что страны Балтии «будут следующими» - эксперт
ФОТО: пресс-фото

Прогнозировать будущее НАТО или ставить под сомнение его стабильность пока преждевременно, однако ничто не мешает Латвии и Канаде думать о новых мерах и формах партнёрства для укрепления безопасности в сотрудничестве с партнёрами параллельно с процессами в НАТО, заявил в интервью агентству LETA основатель и директор канадского проекта по борьбе с дезинформацией DisinfoWatch Маркус Колга.

Известный журналист и правозащитник эстонского происхождения отметил, что готовность Канады увеличить оборонные расходы обусловлена необходимостью обрести большую самостоятельность в вопросах обороны, а это также предполагает закупку новых систем вооружения.

"Почему мы должны делать это в одиночку? У нас есть партнёры по всему Балтийскому региону, которые сталкиваются с аналогичными условиями – в Арктике или других местах – а также с похожими погодными условиями. Прежде всего нам стоит обсудить с этими партнёрами разработку единой системы закупок, потому что это было бы выгодно всем", – сказал Колга.

Он подчеркнул, что страны увеличили оборонные расходы, и вскоре потребуются новые оборонные системы, поскольку характер ведения войны ежедневно меняется, что отчётливо видно на линии фронта в Украине. Поэтому необходимо соответствующим образом развивать оборонные возможности.

"Возможно, нам стоит расширить Объединённые силы реагирования (JEF), которые в некотором смысле дополняют НАТО, но также могут служить отдельным оборонным альянсом. Канада пока не входит в эти силы, но ей следует рассмотреть возможность присоединения", – отметил Колга.

"Сейчас преждевременно оценивать и прогнозировать, что произойдёт с НАТО в ближайшие годы. Сигналы и риторика Белого дома в отношении НАТО в последнее время немного изменились. Американцы подчёркивают, что США однозначно являются частью НАТО. Однако это не значит, что нам – по крайней мере странам с похожим мышлением – не следует двигаться вперёд совместно, чтобы обеспечить безопасное будущее", – добавил он.

Включённый Россией в "чёрный список" аналитик по вопросам иностранной дезинформации и операций влияния выразил благодарность Латвии и всем трём балтийским странам не только за поддержку борьбы Украины за суверенитет, но и за предоставление убежища защитникам российской демократии, например, независимым российским и белорусским СМИ, которые в основном нашли приют в Литве.

"Это настоящая лидерская позиция. Учитывая наш опыт колонизации со стороны России, тяжёлых репрессий и культурного геноцида против наших народов, удивительно, что Латвия нашла в себе мужество предоставить такое убежище, особенно независимым российским СМИ и отдельным группам гражданского общества. Я стараюсь рассказывать об этом канадскому обществу и считаю, что латыши должны этим гордиться", – заявил Колга.

Как канадец он чувствует большую гордость за присутствие канадских вооружённых сил в Латвии.

"Не так важно, находятся ли они здесь, в Латвии, или в Эстонии – все наши народы должны чувствовать себя в безопасности. Они должны знать, что за ними стоит НАТО. Ведь речь идёт не только об угрозе вторжения – действия России имеют различные последствия. Я знаю, что из-за этих угроз в Эстонии возникают проблемы с привлечением иностранных инвестиций. Наши страны страдают от этих угроз", – сказал канадец эстонского происхождения.

Он добавил, что люди также страдают психологически, если постоянно слышат, что страны Балтии "будут следующими".

"Вот почему так важно, чтобы Канада была здесь. И я надеюсь, что мы будем здесь и впредь – чтобы поддержать наших друзей в Латвии, вселяя уверенность в том, что за ними стоит НАТО", – добавил Колга.

Он также выразил мнение, что большинство канадцев поддерживают миссию в Латвии. Большая часть общества понимает, почему канадские военные находятся здесь.

Тем не менее, по словам Колги, канадские крайне левые стремятся ослабить поддержку миссии в Латвии, используя постоянные искажения истории со стороны российской пропаганды. Кроме того, в Канаде растёт поддержка крайне правых, которые часто используют те же нарративы, хотя среди правых чаще доминирует изоляционистская позиция. Он добавил, что часть настроенных вправо экспертов по внешней политике считают, что Канада не в состоянии поддерживать миссию в Латвии и должна, скорее, вместе с администрацией президента США Дональда Трампа строить "Североамериканскую крепость".

Колга подчеркнул, что после убедительной победы Либеральной партии на недавних выборах будущее Канады в Латвии выглядит достаточно надёжным. В ближайшее время ожидается кампания по набору в канадские вооружённые силы, что поможет поддержать миссию и, возможно, даже расширить её.

"На мой взгляд, не слишком удачно обстоит дело с освещением в канадских СМИ того, чем здесь занимается наша армия. Я считаю, что миссия Канады здесь – возможно, самая важная с времён освобождения Нидерландов во Второй мировой войне. Это миссия с экзистенциальным значением не только для Латвии, но и для всех трёх балтийских стран, для НАТО и для самой Канады", – подчеркнул Колга.

Он также выразил мнение, что сильное присутствие Канады в Латвии соответствует интересам самой Канады в сфере безопасности.

"Мы слышали самые разные угрозы от России, в том числе и касающиеся Арктики. Россия находится совсем недалеко от Канады. Многие канадцы пока этого не осознают, но Россия претендует на все ресурсы под Арктическим океаном вплоть до исключительной экономической зоны Канады. Это очень серьёзная угроза. В Арктике идёт масштабное наращивание вооружений. Так что если мы способны сдерживать Россию здесь, значит, сможем сдерживать её и в других местах, в том числе у границ Канады", – пояснил эксперт.

Он признал, что осознание российской угрозы в Арктике ещё не достигло широкой канадской аудитории.

"Приведу лишь один пример. Посол России в Канаде Олег Степанов месяц назад в аккаунте посольства в Twitter опубликовал твит, в котором, по сути, утверждал, что Канада сотрудничает со Швецией и Норвегией для милитаризации Арктики и подготовки к конфликту. Он косвенно намекнул, что именно мы начнём этот конфликт. Это точно такая же риторика, какую Россия применяла против НАТО и которую использовала, готовясь к нападению на Украину", – сказал Колга.

Он добавил, что эти угрозы со стороны России Канада должна воспринимать более серьёзно, потому что Россия готовится к конфликту и постоянно говорит о грядущем конфликте в Арктике.

Читайте нас также:
#нато #канада
10
0
1
3
0
0

Оставить комментарий

(17)
  • AK
    Anton Kvaskov
    7-го июля

    Армия России создала «мешок» в 10 миль [16 км] вокруг группировки ВСУ, удерживающей Константиновку, частично окружив её с востока, юга и Запада, пишет New York Times

    12
    1
  • З
    Злой
    7-го июля

    Конечно, зачем делать крупные покупки или покупать квартиру в кредит если наши подстрекатели делают всё для того чтобы здесь все разбомбили!

    23
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    7-го июля

    Luka Senka, а караван то идет и идет....а ты все лаешь и лаешь....охрипнуть можно.... :-)))

    25
    2
  • LS
    Luka Senka
    7-го июля

    То что по улицам городов Латвии до сих пор ползают оккупанты и их дети само собой уже оскорбление латышей.

    1
    34
  • AK
    Anton Kvaskov
    Luka Senka
    7-го июля

    Веселый ты....скажи еще что нибудь? :-)

    10
    2
  • З
    Злой
    Luka Senka
    7-го июля

    Я голосую против латышских партий

    11
    1
  • AK
    Anton Kvaskov
    7-го июля

    Российские военные из 114-й мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Дачное — первый в Днепропетровской области.

    15
    0
  • A
    Aleks
    Anton Kvaskov
    7-го июля

    Сталин,по срокам,уже скоро Берлин будет брать,а Путин следующее село 😂

    1
    11
  • A
    Aleks
    7-го июля

    Стюарт Коэн,,17 каменных ангелов,,В книге о том,что произошло в Аргентине в 1973 г. Коллаборанты и местные сионисты стали распродавать страну США.Армия ,видя это беспредел,совершила госпереворот и через год провела демократические выборы. Поэтому,господа потерпевшие,научившись на собственных ошибках,в подконтрольные страны засылают свои контингенты и в армию ,полицию и куда ещё возможно из силовых структур ставят своих людей для контроля. Старая схема,работающая до сих пор. В Россию,кстати,завезено 40 тыс. Русскоязычных бойцов ЦАХАЛа из Израиля,которые распределены по разным структурам,а в ФСБ давно на руководящих постах граждане Израиля как и в Росгвардии с армией .Не зря ж появилась там должность Главный военный раввин России -Гуиевич,а У синагоги Хабад заключён договор на охрану с Росгвардией. Да и в других странах постсоветского пространства так же и не только. На Украине уже местная полиция работает с полицией из Израиля. Да и тут канадцы не просто так как и ответственный за набор кадетов в армию Латвии Рихард Розенблюмс(Розенбаумс)😀

    5
    3
  • LS
    Luka Senka
    7-го июля

    Что бы не было угрозы,всем надо помочь Украине уничтожить россию. Всё очень просто

    2
    52
  • AK
    Anton Kvaskov
    Luka Senka
    7-го июля

    Лука правильно...Поехали на Украину вместе биться против русичей. Нам потом грамоту дадут,посмертно... :-))))))0

    11
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    Luka Senka
    7-го июля

    Российские военные из 114-й мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Дачное — первый в Днепропетровской области.

    7
    0
  • Д
    Дед
    7-го июля

    То есть та половина населения, которую унижают и ущемляют по национальному признаку, психологически не страдают? А может страдают, те люди, потому, что знают, что у них рыло в пуху? Как аукнется. так и откликнется. Бог, не Тимошка- видит немножко.

    56
    4
  • LS
    Luka Senka
    Дед
    7-го июля

    Чемодан, вогзал и нах....унижнюенцы вам тут не рады.

    2
    46
  • lo gos
    lo gos
    7-го июля

    Канада - это государство которое полностью зависит от США у них даже золотого запаса нету

    38
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    7-го июля

    Будет ли женщина рожать, если ей плстоя его долбят, что завтра война? Вот вам и демография. Вымрем из без войны, на страхе дураков!

    72
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    7-го июля

    Будет ли женщина рожать, если ей постоянно её долбят, что завтра война? Вот вам и демография. Вымрем из без войны, на страхе дураков!

    27
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 318
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 483
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 342
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов
Латвия получила от США около полумиллиарда евро на оборону, а теперь рискует потерять десятки миллионов 1174

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 10
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 12
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 23
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно?
В мире животных
Кот ловит и ест насекомых. Это для него не опасно? 28
Традиционная жизнь малых народов, Иконка видео
В мире
В Синьцзяне все спокойно, уверен Китай - а ООН сомневается 39
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте?
ЧП и криминал
1
Прозвучал хлопок, похожий на выстрел… Что происходит по ночам в Иманте? 1 48
Куда крестьянин, туда и обезьянин. Иконка видео
В мире животных
Обыкновенные шимпанзе в природе употребляют 14 г чистого спирта в день 10
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет
Наша Латвия
Плана интеграции украинских беженцев до сих пор нет 12
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один
Еда и рецепты
Ученые разоблачили подсластители: безопасен лишь один 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео