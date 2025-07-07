Люди страдают психологически, если постоянно слышат, что страны Балтии «будут следующими» - эксперт

Прогнозировать будущее НАТО или ставить под сомнение его стабильность пока преждевременно, однако ничто не мешает Латвии и Канаде думать о новых мерах и формах партнёрства для укрепления безопасности в сотрудничестве с партнёрами параллельно с процессами в НАТО, заявил в интервью агентству LETA основатель и директор канадского проекта по борьбе с дезинформацией DisinfoWatch Маркус Колга.

Известный журналист и правозащитник эстонского происхождения отметил, что готовность Канады увеличить оборонные расходы обусловлена необходимостью обрести большую самостоятельность в вопросах обороны, а это также предполагает закупку новых систем вооружения.

"Почему мы должны делать это в одиночку? У нас есть партнёры по всему Балтийскому региону, которые сталкиваются с аналогичными условиями – в Арктике или других местах – а также с похожими погодными условиями. Прежде всего нам стоит обсудить с этими партнёрами разработку единой системы закупок, потому что это было бы выгодно всем", – сказал Колга.

Он подчеркнул, что страны увеличили оборонные расходы, и вскоре потребуются новые оборонные системы, поскольку характер ведения войны ежедневно меняется, что отчётливо видно на линии фронта в Украине. Поэтому необходимо соответствующим образом развивать оборонные возможности.

"Возможно, нам стоит расширить Объединённые силы реагирования (JEF), которые в некотором смысле дополняют НАТО, но также могут служить отдельным оборонным альянсом. Канада пока не входит в эти силы, но ей следует рассмотреть возможность присоединения", – отметил Колга.

"Сейчас преждевременно оценивать и прогнозировать, что произойдёт с НАТО в ближайшие годы. Сигналы и риторика Белого дома в отношении НАТО в последнее время немного изменились. Американцы подчёркивают, что США однозначно являются частью НАТО. Однако это не значит, что нам – по крайней мере странам с похожим мышлением – не следует двигаться вперёд совместно, чтобы обеспечить безопасное будущее", – добавил он.

Включённый Россией в "чёрный список" аналитик по вопросам иностранной дезинформации и операций влияния выразил благодарность Латвии и всем трём балтийским странам не только за поддержку борьбы Украины за суверенитет, но и за предоставление убежища защитникам российской демократии, например, независимым российским и белорусским СМИ, которые в основном нашли приют в Литве.

"Это настоящая лидерская позиция. Учитывая наш опыт колонизации со стороны России, тяжёлых репрессий и культурного геноцида против наших народов, удивительно, что Латвия нашла в себе мужество предоставить такое убежище, особенно независимым российским СМИ и отдельным группам гражданского общества. Я стараюсь рассказывать об этом канадскому обществу и считаю, что латыши должны этим гордиться", – заявил Колга.

Как канадец он чувствует большую гордость за присутствие канадских вооружённых сил в Латвии.

"Не так важно, находятся ли они здесь, в Латвии, или в Эстонии – все наши народы должны чувствовать себя в безопасности. Они должны знать, что за ними стоит НАТО. Ведь речь идёт не только об угрозе вторжения – действия России имеют различные последствия. Я знаю, что из-за этих угроз в Эстонии возникают проблемы с привлечением иностранных инвестиций. Наши страны страдают от этих угроз", – сказал канадец эстонского происхождения.

Он добавил, что люди также страдают психологически, если постоянно слышат, что страны Балтии "будут следующими".

"Вот почему так важно, чтобы Канада была здесь. И я надеюсь, что мы будем здесь и впредь – чтобы поддержать наших друзей в Латвии, вселяя уверенность в том, что за ними стоит НАТО", – добавил Колга.

Он также выразил мнение, что большинство канадцев поддерживают миссию в Латвии. Большая часть общества понимает, почему канадские военные находятся здесь.

Тем не менее, по словам Колги, канадские крайне левые стремятся ослабить поддержку миссии в Латвии, используя постоянные искажения истории со стороны российской пропаганды. Кроме того, в Канаде растёт поддержка крайне правых, которые часто используют те же нарративы, хотя среди правых чаще доминирует изоляционистская позиция. Он добавил, что часть настроенных вправо экспертов по внешней политике считают, что Канада не в состоянии поддерживать миссию в Латвии и должна, скорее, вместе с администрацией президента США Дональда Трампа строить "Североамериканскую крепость".

Колга подчеркнул, что после убедительной победы Либеральной партии на недавних выборах будущее Канады в Латвии выглядит достаточно надёжным. В ближайшее время ожидается кампания по набору в канадские вооружённые силы, что поможет поддержать миссию и, возможно, даже расширить её.

"На мой взгляд, не слишком удачно обстоит дело с освещением в канадских СМИ того, чем здесь занимается наша армия. Я считаю, что миссия Канады здесь – возможно, самая важная с времён освобождения Нидерландов во Второй мировой войне. Это миссия с экзистенциальным значением не только для Латвии, но и для всех трёх балтийских стран, для НАТО и для самой Канады", – подчеркнул Колга.

Он также выразил мнение, что сильное присутствие Канады в Латвии соответствует интересам самой Канады в сфере безопасности.

"Мы слышали самые разные угрозы от России, в том числе и касающиеся Арктики. Россия находится совсем недалеко от Канады. Многие канадцы пока этого не осознают, но Россия претендует на все ресурсы под Арктическим океаном вплоть до исключительной экономической зоны Канады. Это очень серьёзная угроза. В Арктике идёт масштабное наращивание вооружений. Так что если мы способны сдерживать Россию здесь, значит, сможем сдерживать её и в других местах, в том числе у границ Канады", – пояснил эксперт.

Он признал, что осознание российской угрозы в Арктике ещё не достигло широкой канадской аудитории.

"Приведу лишь один пример. Посол России в Канаде Олег Степанов месяц назад в аккаунте посольства в Twitter опубликовал твит, в котором, по сути, утверждал, что Канада сотрудничает со Швецией и Норвегией для милитаризации Арктики и подготовки к конфликту. Он косвенно намекнул, что именно мы начнём этот конфликт. Это точно такая же риторика, какую Россия применяла против НАТО и которую использовала, готовясь к нападению на Украину", – сказал Колга.

Он добавил, что эти угрозы со стороны России Канада должна воспринимать более серьёзно, потому что Россия готовится к конфликту и постоянно говорит о грядущем конфликте в Арктике.