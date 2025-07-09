Экс-министр обороны паникует: ПВО Латвии не справится с атаками, подобными украинским

Системы противовоздушной обороны Латвии в нынешнем виде не способны эффективно отразить массовые атаки дронов и ракет, подобные тем, что происходят в Украине, заявил директор Центра североевропейской политики и глава Ассоциации военных технологий Артис Пабрикс.

В передаче TV24 «Kārtības rullis» Артис Пабрикс заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Латвии пока не готовы отражать массовые атаки дронов и ракет.

«Если говорить о противовоздушной обороне, думаю, на фоне событий в Украине становится ясно: мы не готовы отражать, например, сотни российских дронов и ракет. И это касается не только ПВО — таких сфер много», — отметил Пабрикс.

Он подчеркнул, что системы ПВО, такие как IRIS-T, слишком дороги и производятся в ограниченном объеме, чтобы справиться с такими угрозами. «Конечно, IRIS-T или ракеты средней дальности — этого недостаточно. Во-первых, они довольно дорогие. Во-вторых — кто их будет производить и сколько нам удастся получить?»

По его словам, для эффективной ПВО требуется совершенно иной подход к системам:

«Мы не можем эффективно бороться с массовыми атаками дронов такими средствами. Для этого нужны совсем другие системы. И вот здесь Министерству обороны и Национальным вооруженным силам нужно срочно разрабатывать план — и главное, не увязнуть в бюрократии, а двигаться вперед как можно быстрее».

Пабрикс также заявил, что хотел бы видеть развитие более широкого спектра антидроновых технологий: «Я, конечно, хотел бы видеть много разных устройств против дронов — как электронных, так и физических, включая использование наших собственных беспилотников. Нам не стоит ждать саммита НАТО — это все нужно было начинать раньше».