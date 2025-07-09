Baltijas balss logotype

Политика
Дата публикации: 09.07.2025
Экс-министр обороны паникует: ПВО Латвии не справится с атаками, подобными украинским
ФОТО: Thought Co

Системы противовоздушной обороны Латвии в нынешнем виде не способны эффективно отразить массовые атаки дронов и ракет, подобные тем, что происходят в Украине, заявил директор Центра североевропейской политики и глава Ассоциации военных технологий Артис Пабрикс.

В передаче TV24 «Kārtības rullis» Артис Пабрикс заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Латвии пока не готовы отражать массовые атаки дронов и ракет.

«Если говорить о противовоздушной обороне, думаю, на фоне событий в Украине становится ясно: мы не готовы отражать, например, сотни российских дронов и ракет. И это касается не только ПВО — таких сфер много», — отметил Пабрикс.

Он подчеркнул, что системы ПВО, такие как IRIS-T, слишком дороги и производятся в ограниченном объеме, чтобы справиться с такими угрозами. «Конечно, IRIS-T или ракеты средней дальности — этого недостаточно. Во-первых, они довольно дорогие. Во-вторых — кто их будет производить и сколько нам удастся получить?»

По его словам, для эффективной ПВО требуется совершенно иной подход к системам:

«Мы не можем эффективно бороться с массовыми атаками дронов такими средствами. Для этого нужны совсем другие системы. И вот здесь Министерству обороны и Национальным вооруженным силам нужно срочно разрабатывать план — и главное, не увязнуть в бюрократии, а двигаться вперед как можно быстрее».

Пабрикс также заявил, что хотел бы видеть развитие более широкого спектра антидроновых технологий: «Я, конечно, хотел бы видеть много разных устройств против дронов — как электронных, так и физических, включая использование наших собственных беспилотников. Нам не стоит ждать саммита НАТО — это все нужно было начинать раньше».

#пво #оборонная промышленность
(10)
  • Е
    Ехидный
    10-го июля

    историк по образованию глава Ассоциации военных технологий ???? с какого боку ??? это такая же нелепость как еврей-шахтер !!!!

    4
    0
  • К
    Кайзер
    9-го июля

    «Кацц предлагает сдаться, сдаться, сдаться, сдаться ...»(с) На Дерибасовской хорошая погода...

    5
    3
  • SK
    Soglasen Klassnij
    9-го июля

    Половина латвийцев сидит на чемоданах, благодаря таким заявлениям 🙂

    34
    2
  • 9-го июля

    а нас уже нападают? я очень сомневаюсь что в нынешних реалиях Россия осмелится напасть на какую либо из стран НАТО. злонамеренно наводит панику среди латвийцев

    19
    1
  • LS
    Luka Senka
    9-го июля

    Пока есть россия, надо всем готовиться к войне.

    6
    81
  • Мп
    Мимо проходил
    Luka Senka
    9-го июля

    Пока есть Россия, такие как ты нуждаются в лечении. Срочно переселяйся на первый этаж, чтобы тебя "синдром Форрестола" не прибил. Хотя откуда тебе знать, кто такой Форрестол...

    50
    2
  • lo gos
    lo gos
    9-го июля

    а ещё какие сабли

    45
    2
  • lo gos
    lo gos
    9-го июля

    Зато какой забор многомиллионный построили!

    58
    2
  • MiU
    Made in USSR
    9-го июля

    Пабрик, зачем так сразу и про массовость блеять? Тут один дрон проник незамеченным, пока его крестьянин не обнаружил, а ты:"массовость...массовость..."

    47
    3
  • A
    Aleks
    9-го июля

    Да нет никаких методов противостояния массовым ударам,что мы видели в Израиле,где множество уничтоженных объектов невзирая на хвалёный,,Железный купол,,, Тогда смысл тратиться в таких объемах на обррону,если в случае ведения настоящей войны ,а не типа СВО,в Латвии все объекты будут уничтожены враз,а партизанить больше негде-лесов нема?😀 Делаем вывод-кто то будет очень богатым и купит себе новую шляпу и костюмчик.😀

    78
    5
Читать все комментарии

Видео