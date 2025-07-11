Министр готов уволить мэров, не получивших допуск к гостайне

Со вступлением в должность новоизбранных руководителей дум начался месяц, в течение которого они должны подать заявление на получение допуска к работе с государственной тайной. Лишь немногие главы самоуправлений Латгале уже сделали это, пишут общественные СМИ.

В четверг новые мэры встретились в Лудзе с министром по делам самоуправлений Раймондом Чударсом, который пообещал увольнять председателей дум, не получивших допуск, при определённых обстоятельствах. Безопасность должна быть превыше всего, заключил новый министр после встречи с главами латгальских самоуправлений.

Приграничные политики жалуются, что близость к России и Беларуси препятствует экономическому развитию. Раньше местные чиновники пересекали границу, чтобы попытаться сотрудничать.

"Были соглашения о сотрудничестве и с Беларусью, и с Россией, я посещал эти страны при исполнении служебных обязанностей", - заявил председатель Лудзенской краевой думы Эдгар Мекшс.

Он заявил, что никаких попыток вербовки не было. Председатель Аугшдаугавской краевой думы Виталий Айзбалтс в свою очередь отметил, что "у самоуправления когда-то было такое сотрудничество, но оно давно прекращено. Я сам последний раз был в России в девяностые годы, поэтому сложно сказать, как это повлияет".

Что именно может повлиять допуск к гостайне, мэры не знают. Мэр Лудзы - единственный, кто уже подал заявку на допуск к гостайне. Как заявил председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич, "никто из нас не знает, по какой причине откажут или не откажут, и насколько добросовестно службы анализируют биографию и связи каждого заявителя. Одному человеку могут дать разрешение за одно и то же нарушение, а другому - нет".

Председатель Даугавпилсской городской думы Андрей Элксниньш в свою очередь указал, что "должностные лица Даугавпилсского самоуправления, например, исполнительный директор и его заместители ранее, так и председатель городской думы и его заместитель в этот раз, ранее получали и получат разрешения, а исполнительный орган городской думы будет работать".

Даугавпилсское и Юрмальское самоуправления формально не расторгали соглашения с Россией и Беларусью, заявило Министерство иностранных дел в конце мая. Андрей Элксниньш указал, что "министерство иностранных дел должно проверить информацию. Даугавпилса там нет". На вопрос, были ли на этот раз расторгнуты и формальные договоры, он заявил, что уже ответил на этот вопрос.

Министр Чударс готовится к тому, что в случае отказа чиновники самоуправления окажут сопротивление.

"В Латвии у нас также есть возможность в случае отрицательного ответа провести повторную проверку в судебных инстанциях: в административном суде, это может занять время, но в конечном итоге мы приходим к законному решению", - сказал министр.

Если суд также согласится с тем, что разрешение не следует выдавать, министр обратится в думу с предложением депутатам сменить должностное лицо. Если дума будет сопротивляться, министр готов уволить мэра.