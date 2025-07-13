То ли фига в кармане, то ли камень за пазухой - о чем думают русские Латвии

Описывая состояние латвийских русскоязычных и власти, правозащитник и экс-депутат Сейма от «Согласия» Борис Цилевич в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4 предположил: первые настроены на молчаливый протест, а политическая элита опасается, что они лишь ждут шанса отомстить.

Он также напомнил, как в начале вторжения РФ в Украину высшие политики в Латвии формулировали отношение к «нашим русским» (они — не россияне и не несут ответственность за войну), но очень быстро забыли этот месседж, пишет LSM+.

«Есть две русских идиомы. Одна — «фига в кармане». Это такое молчаливое несогласие, скрытый протест. И вторая идиома — «камень за пазухой». Это уже скорее тайная обида с ожиданием возможности отомстить, вытащить этот камень за пазухи. И мне кажется, что ситуация русских в Латвии в значительной мере как бы находится где-то между этими двумя [состояниями]. То есть сами русские это видят скорее как фигу в кармане. А официоз, латышские политики опасаются, что это все таки камень за пазухой, который могут вытащить», — сказал Борис Цилевич.

Он отметил, что в Национальных вооруженных силах, в полиции много русскоязычных — может быть, даже пропорционально больше, чем в обществе в целом (что в том числе, видимо, объясняется «социальным лифтом», который предоставляет служба в этих структурах), и предложил посмотреть на фамилии латвийских добровольцев, помогавших Украине защищаться от вторжения РФ и погибших там. (LSM+ писал о гибели Виталия Смирнова, Эдгара Платонова, Никиты Таренова, Никиты Слядзевского).

«То есть я вижу здесь такую совершенную непоследовательность со стороны государства. Мы не боимся давать русским оружие, мы не боимся брать их в армию, в полицию (сколько их на низших должностях!), но в то же самое время [сохраняется] вот это недоверие… Оно взаимное, конечно. И вот как это недоверие разрушить?..» — рассуждает гость «Открытого разговора».

Он также вспомнил, какое отношение к местным русскоязычным латвийские политики транслировали в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину и посетовал, что оно очень быстро изменилось.

«Я помню, сразу после начала войны тогдашний премьер господин Кариньш, тогдашний министр иностранных дел [Эдгар Ринкевич, нынешний президент ЛР] как-то очень синхронно подчеркнули, что ни в коем случае нельзя за преступления Путина нападать на «наших русских», они не виноваты, их нужно защищать. И несколько балтийских политиков такой же месседж послали. У меня даже возникло подозрение, что, может, какой-то умный человек посоветовал, потому что как-то очень скоординированно все было. Но, к сожалению, этот месседж был очень быстро забыт», — констатировал Цилевич.