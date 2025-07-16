Достояние Республики на распродажу? Две инициативы властей Латвии «взорвали» общество

В свое время в кулуарах власти говорили, что все правительства в Латвии сыпались из-за… приватизации. То есть правящие политики ссорились на почве дележа лакомых кусков государственной собственности.

Нет, конечно, официальные причины назывались самые разные – идеологические противоречия, несогласия с проектом бюджета, с тем, как премьер управляет командой и т. п. Но реальная причина гибели правительств – столкновение экономических интересов.

Давно «прихватизировали»

Казалось, это все в прошлом – все, что можно было приватизировать или, как говорили в народе, «прихватизировать» – уже давно приватизировали. Остались только «неприкосновенные» объекты госсобственности, которые имеют стратегическое значение. По существу, это все, за редким исключением, объекты критической инфраструктуры, приватизация которых — даже частичная – запрещена законом.

Но на минувшей неделе случилось непредвиденное. Точнее, непредвиденное для большинства жителей. Правящие же обо всем, разумеется, знали – хотя один-другой представитель власти сейчас делает удивленные глаза и клеймит авторов инициативы позором. Мол, как вообще им такое «свинство» могло в голову прийти. Однако обо всем по порядку.

Давняя мечта о бирже

Итак, на минувшей неделе на согласование с министерствами и социальными партнерами было передано информационное сообщение Минфина «О предложениях по развитию рынка капитала и государственных обществах капитала и обществах капитала самоуправлений, направляемых для первоначального публичного предложения». В переводе на простой язык это означает возможный выход на биржу крупных государственных и муниципальных предприятий.

Справедливости ради заметим, что о таком желании – и рижскую биржу активизировать, и получить деньги на развитие госпредприятий и в казну – премьерская партия заявляла уже давно: еще при первом правительстве Кариньша. Но никаких подвижек в этом вопросе до сего года не было. Но финансово-экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться, а необходимые расходы растут, что называется, день ото дня – только на оборону дополнительно требуется свыше полумиллиарда евро! Поэтому Минфин решил постепенно двигать через правительство вопрос о выходе госпредприятий на биржу. И на первом этапе было подготовлено это информационное сообщение. Что же тогда вызвало настоящий взрыв эмоций, в том числе и внутри коалиции?!

Покушение на народное добро

Дело в том, что, наряду с предложением «пустить на биржу» второстепенные предприятия – ну, например, Latvijas autocēļu uzturētajs или столичное муниципальное предприятие Rīgas nāmu parvaldnieks, – в информационном докладе всерьез рассматривалась перспектива начать котировку акций стратегически важных предприятий!

А именно: Latvenergo, Latvijas valsts meži, Latvijas pasts, международный аэропорт «Рига», Latvijas dzelzceļš… Особое возмущение оппозиции, да и одной из правящих сил – Союза «зеленых» и крестьян, – вызвала идея «распродать» два первых предприятия из вышеприведенного списка! То бишь Latvenergo и Latvjas valsts meži! Примечательно, что приватизация всех этих предприятий или даже отчуждение части собственности этих предприятий (продажа части акций) сегодня запрещена законом!

Во-первых, это действительно стратегические предприятия, имеющие большую ликвидность, то есть они оцениваются в миллиарды. Передача их в частные руки – даже частичная передача – может представлять угрозу и для дальнейшего экономического развития страны, и даже для безопасности.

Во-вторых, Latvenergo и Latvijas valsts meži являются, как справедливо заметили оппозиционные политики, народным достоянием, они принадлежат всему народу. Не случайно ровно четверть века назад порядка 300 тысяч граждан Латвии проголосовали за законопроект о запрете приватизации Latvenergo – тогда, в 2000 году, Сейм, чтобы не доводить дело до референдума, быстренько принял этот народный законопроект о запрете продажи Latvenergo.

Тем не менее в информационном докладе Минфина анализируется возможность внести изменения в законы с тем, чтобы частично можно было бы приватизировать эти предприятия – предлагается пустить на биржу не менее 10% акций. Да, в любом случае, и при таком раскладе контрольный пакет ПОКА бы оставался у государства. Почему пока? А потому, что главное сейчас для сторонников идеи приватизации-прихватизации «засунуть ногу в дверной проем» – то есть снять запрет на приватизацию. А там уже постепенно, за счет эмиссии акций, то есть выпуска дополнительных акций, вполне можно и продать бОльшую часть акций частным инвесторам!

Примечательно, что хотя одна из правящих сил – Союз «зеленых» и крестьян – заклеймила позором авторов этой опасной инициативы, тем не менее, как выяснилось, «зеленые» крестьяне» узнали о планах приватизировать неприватизируемое еще в мае. На одном из майских заседаний правительства министры как раз и поручили Минфину подготовить доклад, включив в него и предложения о выводе на биржу тех предприятий, продажа которых, даже частичная, пока запрещена законом.

«Природа» компромисса по приватизации

Так или иначе, но после разразившегося скандала премьер и министр финансов наверняка притормозят с этой неоднозначной (мягко говоря) инициативой. Когда этот материал уже готовился к печати, министр финансов Арвилс Ашераденс заявил о поиске возможного компромисса по вопросу выхода на биржу госпредприятий. Компромисс, конечно, возможен, но едва ли он затронет частичную приватизацию Latvenergo и Latvijas valsts meži. Про акционирование этих предприятий министру финансов пока придется забыть. Да и потом, в Сейме для внесения соответствующих изменений в законодательство у правительства нет большинства!

На чем же или на ком же еще заработать?!

Судя по всему, на паузу правительству – опять-таки из-за возражений все тех же «зеленых» крестьян» – придется поставить и проект поправок в правила Кабинета министров, которые вводят так называемые «пороговые декларации» по внесенным и снятым из банкоматов наличным средствам.

Да, поясним: опять-таки на минувшей неделе скандал вызвали поправки, которые обязывают банки направлять контролирующим органам пороговые декларации в случае, если физические и юридические лица внесут на счет (и через банкоматы) наличные на сумму от 750 евро и изымут средства на сумму от 1500 евро! Очевидно, что так власти хотят уменьшить теневую экономику, однако они с этим предложением явно перестарались! Особенно в отношении снятия со счета наличных! Извините, но эти деньги – собственность человека, он их заработал и уже заплатил с них налоги. На каком основании государство хочет контролировать то, что человек делает со своей личной финансовой собственностью?!

Да, государство оказалось в такой финансовой ситуации, когда есть потребность все распродать и всех контролировать, а если повезет, то еще и «наказать рублем». Но похоже, что нынешняя попытка все-таки потерпит неудачу. Слишком близко парламентские выборы…