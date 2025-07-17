Хватит ждать!? Браже призвала Трампа скорее надавить на Россию - Politico

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа к более скорым мерам против России. Ее слова передает американское издание Politico.

По мнению Браже, американскому лидеру не стоит дожидаться окончания 50-дневного срока ультиматума, выдвинутого России, чтобы ввести 100-процентные пошлины на ее товары. Она отметила, что воплощение в жизнь угроз Трампа «должно произойти раньше».

«Это должно произойти раньше», — заявила Браже в интервью в кулуарах Форума по безопасности в Аспене. Она заявила, что нет смысла давать президенту России Владимиру Путину больше времени, пока российские войска продолжают наносить удары по Украине.

«Россия понимает, что ситуация не улучшится, а с каждым днём будет становиться всё хуже и хуже», — сказала она. «Мы уже наблюдаем, что российская экономика переживает не лучшие времена», - подчеркнула Браже. «Разведданные и общая оценка среди союзников, включая американцев, совпадают: нет никаких признаков того, что Путин хочет мира. [...] Путин просто дурачит всех и применяет тактику затягивания времени», — сказала она.

«Чего мы добиваемся, так это давления на Россию и ослабления ее способности вести военные действия. Дело не в народе России», — заявила глава МИД Латвии.

14 июля американский лидер пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.