Хватит ждать!? Браже призвала Трампа скорее надавить на Россию - Politico 2 1759

Политика
Дата публикации: 17.07.2025
BB.LV
Хватит ждать!? Браже призвала Трампа скорее надавить на Россию - Politico
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа к более скорым мерам против России. Ее слова передает американское издание Politico.

По мнению Браже, американскому лидеру не стоит дожидаться окончания 50-дневного срока ультиматума, выдвинутого России, чтобы ввести 100-процентные пошлины на ее товары. Она отметила, что воплощение в жизнь угроз Трампа «должно произойти раньше».

«Это должно произойти раньше», — заявила Браже в интервью в кулуарах Форума по безопасности в Аспене. Она заявила, что нет смысла давать президенту России Владимиру Путину больше времени, пока российские войска продолжают наносить удары по Украине.

«Россия понимает, что ситуация не улучшится, а с каждым днём будет становиться всё хуже и хуже», — сказала она. «Мы уже наблюдаем, что российская экономика переживает не лучшие времена», - подчеркнула Браже. «Разведданные и общая оценка среди союзников, включая американцев, совпадают: нет никаких признаков того, что Путин хочет мира. [...] Путин просто дурачит всех и применяет тактику затягивания времени», — сказала она.

«Чего мы добиваемся, так это давления на Россию и ослабления ее способности вести военные действия. Дело не в народе России», — заявила глава МИД Латвии.

14 июля американский лидер пообещал ввести 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    17-го июля

    Один министр готов был отсо..ть у какого то одноклеточного из Америки .Браже указывает президенту США,что ему делать. Делай,Браже,как первый министр и будет тебе счастье,потому что Трампу глубоко плевать на Латвию,если он вообще знает о такой.

    25
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го июля

    Ну вот какое дело ей до того, что происходит в России? Что в Латвии дел мало?

    55
    3

