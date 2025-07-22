«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции

Бывший ммнистр сообщений, а ныне председатель комиссии по народному хозяйству Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") в интервью ТВ-24 прокомментировал планы правительства по оптимизации госуправления. "В свое время я предлагал объединить все крупные госпредприятия (общества капитала) - это бы дало сенергию и позволило бы реально сократить расходы. Но тогда премьер и наши партнеры - "зеленые крестьяне" были против. Зато теперь в тренде планы уменьшения бюрократии и сокращения расходов. Это какое-то двуличие! Но при этом масштабного объединения предприятий не происходит, министр экономики предложил объединить лишь несколько обшеств капитала", - сказал К. Бришкенс. При этом он предостерег от намерений в условиях экономического спада во что бы то ни стало начать резать бюджетные расходы.

"Мне, как экономисту, это непонятно - в тот момент, когда экономика стагнирует, нужно, наоборот, разогревать экономику, а не, к примеру, отбирать средства на региональные дороги! Ведь тут действует система мультипликатора - средства на дороги это закупка материалов, это работа для местных жителей, это и развитие местного бизнеса... Сегодня же мы видим, что от минсообщений потребовали сократить расходы на региональные дороги на 23 миллиона, а теперь просят отобрать от дорожного строительства и ремонта еще 5 миллионов..." - сокрушается бывший министр.