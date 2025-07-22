Baltijas balss logotype

«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции 2 1012

Политика
Дата публикации: 22.07.2025
BB.LV
«Это двуличие!» Экс-министр недоволен партнерами по коалиции

Каспарс Бришкенс считает абсурдом резкое сокращение расходов на региональные дороги.

Бывший ммнистр сообщений, а ныне председатель комиссии по народному хозяйству Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") в интервью ТВ-24 прокомментировал планы правительства по оптимизации госуправления. "В свое время я предлагал объединить все крупные госпредприятия (общества капитала) - это бы дало сенергию и позволило бы реально сократить расходы. Но тогда премьер и наши партнеры - "зеленые крестьяне" были против. Зато теперь в тренде планы уменьшения бюрократии и сокращения расходов. Это какое-то двуличие! Но при этом масштабного объединения предприятий не происходит, министр экономики предложил объединить лишь несколько обшеств капитала", - сказал К. Бришкенс. При этом он предостерег от намерений в условиях экономического спада во что бы то ни стало начать резать бюджетные расходы.

"Мне, как экономисту, это непонятно - в тот момент, когда экономика стагнирует, нужно, наоборот, разогревать экономику, а не, к примеру, отбирать средства на региональные дороги! Ведь тут действует система мультипликатора - средства на дороги это закупка материалов, это работа для местных жителей, это и развитие местного бизнеса... Сегодня же мы видим, что от минсообщений потребовали сократить расходы на региональные дороги на 23 миллиона, а теперь просят отобрать от дорожного строительства и ремонта еще 5 миллионов..." - сокрушается бывший министр.

Читайте нас также:
#мнения
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
5
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • А
    Андрей
    23-го июля

    Редакция - даю наводку! Прогрессивные - это похоже на хаб, по распилу в особо крупных размерах. Методы разные - просто конкурс по космо цене, типа СС (Столбики Стакиса) или мусорники по 300 евро. Или через эпик фэйл, типа Rail Baltic, Air Baltic... И многое другое ("в газете Express" - ну это для сторожил пассажирского потока на железке - кто помнит про что это - ставь лайк!)

    11
    5
  • А
    Андрей
    23-го июля

    "Это не твой зуб, и даже не мой зуб! Это ихней зуб!" из к/ф "Не бойся! Я с тобой."

    13
    5

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Европу еще можно спасти!»
Депутат Европарламента Вилис Криштопанс.
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Будем реалистами: Латвия находится в войне с Россией - министр
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке
Бюджет-2026: за оборону заплатят лудоманы, курильщики и любители почитать на русском языке Эксклюзив!
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
Кто же самый популярный кандидат в премьеры?
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась Иконка видео
«Имперские и колониальные амбиции России!» Браже эмоционально высказалась 6 910
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка»
В бюджете нашли еще полмиллиарда евро: но большую часть суммы съест «военка» 1 331
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация
Применение ставки НДС к прессе в зависимости от языка неправильно - ассоциация 1 502
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс
Прямой военной угрозы для Латвии сейчас нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций - Спрудс 1 346

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 7
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 17
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 18
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду
Люблю!
Беременность ускорила свадьбу? СМИ сообщили о возможном пополнении в семье Роналду 28
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию
Еда и рецепты
Врач назвала продукты и напитки, которые помогут вернуть талию 22
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии
ЧП и криминал
Электронный надзор с 1 июля применен лишь к одному человеку в Латвии 25
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год»
Люблю!
«Мадонна возвращается с новым альбомом: релиз запланирован на 2026 год» 7
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок
Дом и сад
Лучше чернослива: названа ягода, которая эффективнее всего очищает желудок 17
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением
Дом и сад
Ученые раскрыли простой, но эффективный способ контроля над кровяным давлением 18

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео