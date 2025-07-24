Почему не рождаются новые латыши? И что сделать, чтобы они рождались

Правительство ЛР ознакомилось с докладом «О развитии демографической политики». Слушали – постановили: поддержать семьи с детьми, а также тех, кто только собираются заводить семью.

Сказать, что в Латвии плохая демографическая ситуация — это ничего не сказать! Так по итогам прошлого года наша страна стала лидером по уменьшению населения! Если же взять последние 10 лет, то мы по этому показателю входим в первую тройку! С учетом же роста удельного веса людей пенсионного возраста, велик риск, что в обозримом будущем на одного работающего будет приходиться… один пенсионер. Понятно, что финансово государство такую ситуацию просто не потянет!

Вот факты, о которых министрам напомнили авторы доклада о демографической политики:

«Демографическую ситуацию в Латвии характеризуют снижение рождаемости и негативный естественный прирост населения, в долгосрочной перспективе негативное сальдо миграции и увеличение средней продолжительности жизни, что способствует старению общества и увеличению демографической нагрузки.

Естественный прирост населения негативен с 1991 года и в 2021 году достиг наивысшего отрицательного показателя. Сальдо миграции негативное еще с 1989 года!»

Общая тенденция нерождаемости

Правда, минблаг в своем докладе пытался «успокоить» министров и общественность ссылками на общеевропейскую тенденцию — мол, везде в Евросоюзе падает рождаемость и прирост населения происходит главным образом за счет мигрантов.

«Популяция Западной Европы сейчас продолжает расти, однако это происходит за счет миграции. При этом наблюдается отток квалифицированного населения из менее развитых регионов, еще больше усиливая отставание этих регионов. В странах восточной части ЕС уже годами наблюдается сокращение численности населения, вызванное как эмиграцией, так и негативным естественным приростом. К 2050 году около 30% жителей ЕС будут в возрасте старше 65 лет, что существенно увеличит нагрузку на работающих и на каждого сениора будет меньше двух жителей трудоспособного возраста.

Ожидается, что старение общества и сокращение населения трудоспособного возраста увеличат нехватку рабочей силы и давление на бюджеты публичного сектора. Старение общества, скорее всего, также окажет существенное влияние на инвестиции, продуктивность и активность предпринимателей.

Несколько глобальных кризисов (например, COVID-19, климатические проблемы, кризис дороговизны жизни) увеличили экономическую неуверенность среди молодых людей, что затрудняет принятие решений стать родителем, и молодежь все больше находит смысл в жизни без детей. Формированию семьи отчасти препятствует и то, что все большее число молодых людей вынуждены жить со своими родителями по финансовым причинам», - говорится в вводной части доклада.

Пособия и еще раз пособия

Так или иначе, но латвийские власти должны принять срочные меры к тому, чтобы хотя бы создать предпосылки для увеличения рождаемости. Что же предлагает минблаг? Да, начать с увеличения разного вида пособий семьям с детьми. Особенно учитывая, что эти пособия не росли последние 10 и более лет!

Планируется поднять пособие по рождению ребенка — вместо 421 евро будут платить, если удастся выбить средства, 600 евро. Это, разумеется, одноразовое пособие, к которому следует прибавить и одноразовое пособие по рождению ребенка от самоуправления.

Может быть повышено, причем в два раза, пособие по уходу за ребенком в первые полтора года — то есть вместо 171 евро мамочки будут получать 340 евро в месяц.

В следующем году планируется повысить пособия попечителям, то есть тем, кто воспитывают детей «вне семьи» или точнее — путем усыновления (удочерения).

А еще минблаг хочет продлить выплату семейного пособия до 20-летнего возраста тем, кто продолжает учиться. Сейчас пособие платится лишь до достижения совершеннолетия, то есть до 18-ти лет.

Родился ребенок — списали кредит?

Понятно, что молодым семьям нужна не только прямая материальная поддержка, но и помощь в приобретении (или хотя бы аренде) своего жилья. С этой целью уже выделены европейские деньги на строительство доступного арендного жилья в регионах. Минэкономики предлагает, что если в семье, которая получила госгарантию от агентства Altum по ипотеке, рождается ребенок, то государство выделяет такой семье грант (субсидию) НА ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОЙ СУММЫ ЗАЙМА!

Если действительно это произойдет, то это будет очень мощный стимул для того, чтобы молодые семьи не затягивали вопрос с потомством.

Будет продолжена и программа госгарантий при оформлении ипотечного кредита молодыми специалистами.

Это все прекрасно, но пока еще неясно… откуда на все это брать деньги. Чтобы реализовать почти весь план по улучшению демографии, министерству благосостояния в бюджете следующего года нужно минимум 150 миллионов. В этом случае хватит денег и на увеличение семейного пособия, которое семьи получают за каждого ребенка.

Планируется и улучшить медицинское обслуживание семей с детьми.

Итак, правительство приняло доклад по улучшению демографии к сведению. Однако в докладе нет ответа на ключевой вопрос: откуда брать деньги?! Возможно, ясность наступит ближе к сентябрю, когда должен быть готов набросок бюджета-2026.

«Сделать это по-быстрому» на удастся

Если же говорить в целом, то быстро улучшить демографическую ситуацию не удастся — какими бы большими не были пособия.

Ведь повышение рождаемости зависит от множества факторов: от уверенности молодых семей в завтрашнем дне — и с точки зрения финансовой стабильности, и с точки зрения безопасности государства, от способности государства поддержать семьи с детьми — это и оплата государством разного рода кружков, и отсутствие очередей в муниципальные детские сады, и доступность медицинской помощи семьям с детьми, и состояние экономики страны в целом… Но, разумеется, свою роль играют и различные пособия.