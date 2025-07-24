Baltijas balss logotype

Дата публикации: 24.07.2025
«Пусть они звонят Путину!»: депутат Сейма ответила латвийским медикам

Политик и врач прокомментировала требование профсоюза работников здравоохранения.

Профсоюз работников здравоохранения выступил с призывом к правительству о том, что зарплаты работников здравоохранения в следующем году должны быть повышены на 15%. Депутат Сейма, врач, экс-министр здоровья Ингрида Цирцене ("Новое Единство") считает, что профсоюзы это заявление сделалы для проформы, ведь очевидно: выполнить их требование невозможно.

"Пусть они звонят Путину, чтобы он прекратил воевать!"- в интервью ТВ-24 с иронией заметила депутат, напомнив, что если раньше Латвия тратила на оборону в пределах 2% от ВВП, то теперь уже мы стремимся к 5% от ВВП. "А это сотни миллионов евро, которые бы могли потратить и на здравоохранение, и на индексацию пенсий... Но у нас нет выхода - война бушует на границе и нужно укреплять оборону", - заявила Ингрида Цирцене.

  • lo gos
    lo gos
    27-го июля

    А нахер это тётенька нужна и все остальные?

    9
    2
  • Д
    Дед
    25-го июля

    А, что так можно было? Можно звонить Путину? Ну, если властьимущие говорят, чтобы звонили, будем звонить.

    51
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го июля

    Ну а что можно хотеть от простой хуторской малообразованной медсестры, неизвестно как ставшей доктором? Тот электорат, который её выбирает, мало чем отличается от таких депутатов латышского СЭЙМа!

    114
    4
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    25-го июля

    Кто дал ей право вообще так разговаривать с избирателями ? Мы тебя ------- содержим чтобы ты решала проблемы государства которое кстати по вашей милости находится в полном упадки .

    238
    2
  • З
    Злой
    Daily Alibabaevic
    25-го июля

    Некуй было за таких голосовать

    37
    4
  • 010725
    010725
    25-го июля

    нет у медиков зарплат - это Путин виноват.

    170
    3
  • A
    Aleks
    25-го июля

    Как связаны с Путиным цены на безрецептурные препараты,которые растут и растут?😭 Посмотрите и увидите ,что две оптовые базы принадлежат тем,кого Глава Каббалы Лайтман назвал самой паскудной нацией в мире.И судя по этому факту я с ним в настоящий момент согласен .👽🔯

    78
    3
  • З
    Злой
    25-го июля

    Даже если бы не было Путина, всё равно под Россию копали, это в генах и навсегда. .

    116
    3
  • 25-го июля

    я думал мы не зависимы, но оказывается Путин решает как нам жить? удивляюсь нашим политикам, сами ничего не могут но виноваты другие

    166
    3
  • A
    Aleks
    25-го июля

    Почему у тех,кто попадает во власть,отсутствуют моральные принципы и сострадание?! Или их обрабатывают где то как в Секте? Боррель ,как и его жена,проходили обучение в закрытом кибуце Израиля как и многие другие господа и госпожи из других стран,а где ж проходила обучение латышка Цирцене и другие моральные уроды Латвии? Неужели там же?!🔯👽 Израиль точно основали латыши,судя по фамилиям и действиям во благо своего только народа.

    86
    3
  • А
    Андрей
    24-го июля

    Т.е., если переводить на более простой язык - гражданка (ранее не судимая) сказала работникам здравоохранения, образования и т.д. - пошли вы все далеко и надолго?! А она - собирается жить вечно и в полном здравии? Или она лечится не в Латвии?

    177
    1
  • А
    Андрей
    24-го июля

    Да мало того, что был гражданин США (спрашивется в чьих интересах он делал свои дела? Так ещё и ушёл с позором!!!!!!!!!!!!!

    89
    2
  • А
    Андрей
    24-го июля

    А, что, если позвонят? Что тогда скажет гражданка партии, где многие годы верховодил гражданин США? Снова Путин виноват? Так он у них - Царь и Бог? Раз уже все свои неудачи они объясняют наличием воли Путина. А может всё проще?

    139
    1
Читать все комментарии

