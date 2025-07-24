«Пусть они звонят Путину!»: депутат Сейма ответила латвийским медикам

Профсоюз работников здравоохранения выступил с призывом к правительству о том, что зарплаты работников здравоохранения в следующем году должны быть повышены на 15%. Депутат Сейма, врач, экс-министр здоровья Ингрида Цирцене ("Новое Единство") считает, что профсоюзы это заявление сделалы для проформы, ведь очевидно: выполнить их требование невозможно.

"Пусть они звонят Путину, чтобы он прекратил воевать!"- в интервью ТВ-24 с иронией заметила депутат, напомнив, что если раньше Латвия тратила на оборону в пределах 2% от ВВП, то теперь уже мы стремимся к 5% от ВВП. "А это сотни миллионов евро, которые бы могли потратить и на здравоохранение, и на индексацию пенсий... Но у нас нет выхода - война бушует на границе и нужно укреплять оборону", - заявила Ингрида Цирцене.