Дата публикации: 26.07.2025
Народ устал от бюрократии.

Народ устал от бюрократии.

Государственная канцелярия назначена ответственной за уменьшение числа чиновников Латвии — мероприятие из серии "пчелы против меда", или что–то получится? Пробуем разобраться.

Начали избавляться от баланса

Похоже, власти все же пошли не по пути механического сокращения рабочих мест для госслужащих — но встали на дорогу оптимизации процессов. Так, достигнуто соглашение между Службой государственных доходов и Центральным статистическим управлением, в результате 3900 предприятий не должны отправлять статотчеты.

Врачам комиссий, присваивающих инвалидность, обеспечен доступ к порталу e–veseliba, откуда они могут черпать материал для своих экспертиз, пациентов больше не привлекают к документообороту.

Государственный финансовый институт Altum при выдаче средств до 100 000 евро, действует по облегченной формуле, введен "основанный на рисках подход", благодаря коему клиенты с хорошей кредитной историей подвергаются менее детализированной проверке.

Принципом госуправления должно сделаться — "меньше бумаги". Для 80% из вновь образуемых юридических лиц это означает автоматическое генерирование документов при помощи искусственного интеллекта, их остается лишь запечатлеть электронной подписью.

В режиме электронной услуги работает ныне и Дирекция безопасности дорожного движения. Ресурс e–csdd позволяет регистрировать авто, получать и сдавать регистрационные номера.

Также Госканцелярия отрапортовала, что в Латвии: облегчен строительный процесс для находящихся в собственности частных лиц малых строений; осуществляется автоматический возврат средств Судебной администрацией; ускоренным образом регистрируются общности владельцев квартир как правовые субъекты.

Министерство экономики со своей стороны обрадовало нас принципом "зеленого коридора" для коммерсантов при получении госуслуг — и пересмотре повторной верификации измерительных устройств. То есть — счетчиков воды, газа и электричества.

Министерство юстиции упрощает процесс оплаты и увеличения капитала в предпринимательских обществах, в ходе же ликвидации применят принцип "сдаешь один раз". Регистру предприятий с 1 января 2026 года уже не нужен будет финансовый отчет и заключение ревизора.

Заключение психиатра обжалованию подлежит!

Население, почувствовав активность исполнительных структур, вносит встречные предложения. От общественности предложены: модернизация регистра медперсонала, упрощение неформального образования, аннулирование декларации места жительства, пересмотр заключений психиатра.

Вместо многоликой бюрократии теперь хотят поставить одного "царя" в ранге вице–премьера, который будет сращивать интересы госслужащих, бизнеса и населения. Кто же станет таковым — интересный политический вопрос уже для этой осени…

Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
(4)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    26-го июля

    Просто воры.

  • A
    Aleks
    26-го июля

    Лучший вице премьер для наведения порядка-это Пулемет.👽

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    26-го июля

    Абсолютно очевидно что полагается назначить 3-х новых вице-премьеров, дальновидная и прозорливая новая коалиция столицы не даст соврать. Это и будет самый лучший способ как забороть бюрократию!

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    26-го июля

    Какое сокращение, когда ещё одного малограмотного хуторского бездельника на шею народа посадят с многотысячным окладом. А что теперь делать с той, которая в отпуск уехала, задвигать СИЛЬНО и МОЩНО?

