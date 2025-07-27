«33 миллиона евро присвоили конторе-паразиту!» Мэр Огре негодует

Оправившийся после контузии, полученной в прифронтовой зоне Украины, Эгилс Хелманис (Национальное объединение) с неистовой силой набросился на главную партию власти - "Единство": "Достигнут новый уровень в подрыве нашей страны — правящие в целях экономии собираются лишить финансирования в 2026-м году отрасль ремонта дорог. Речь идет примерно о 25 миллионах, которые таким образом собираются «сэкономить».

Но одновременно 33 миллиона в год выделяется Фонду общественной интеграции (SIF) — конторе паразитов, который за эти годы так и не приблизился ни на сантиметр к поставленной цели — интеграции общества. Это работало настолько неэффективно, что, например, в Даугавпилсе абсолютным большинством избирается прокремлевский мэр.

За эти годы из SIF потрачены миллионы на «Единство» и его спутника - поющего хвалебные песни хора неправительственных организаций. Через этот фонд в 2025 году 5 млн. выделено на подкормку СМИ, а 2,5 млн. - различным неправительственным организациям. Предложения ликвидировать эту левацкую кормушку были отклонены.

Приоритеты и ценности «Единства» как у алкоголика, который последние деньги пропивает, а не покупает еду детям. Компас ценностей абсолютно деградировал! Как может прийти в голову экономить на базовых потребностях государства и общества, и при этом тратить деньги на идиотские исследования о самочувствии экзотических кебаб-курьеров или выделять средства на совершенно кошмарные НПО и их мероприятия? Скажите мне — что значит, например, «участники экосистем социальных инноваций» или «обмен опытом производительности»? Что бы это ни было, в этом году на это уходит 3,3 млн.

Нецелесообразную трату денег в SIF признал и Госконтроль. Но правящих это не интересует, потому что брутальная растрата бюджетных денег - основа удержания их власти. Не говоря уже о «Air/Rail Baltiki», министерстве климата освоения денег и других метастазах прогрессирующего рака «Единства»! При этом они предлагают отобрать деньги на образование по интересам детей, здравоохранение, дороги. Если это не откровенный саботаж государственности — так что же?"