«33 миллиона евро присвоили конторе-паразиту!» Мэр Огре негодует 3 1401

Политика
Дата публикации: 27.07.2025
«33 миллиона евро присвоили конторе-паразиту!» Мэр Огре негодует

Один из видных деятелей Национального объединения заподозрил премьерскую партию "в подрыве государственности".

Оправившийся после контузии, полученной в прифронтовой зоне Украины, Эгилс Хелманис (Национальное объединение) с неистовой силой набросился на главную партию власти - "Единство": "Достигнут новый уровень в подрыве нашей страны — правящие в целях экономии собираются лишить финансирования в 2026-м году отрасль ремонта дорог. Речь идет примерно о 25 миллионах, которые таким образом собираются «сэкономить».

Но одновременно 33 миллиона в год выделяется Фонду общественной интеграции (SIF) — конторе паразитов, который за эти годы так и не приблизился ни на сантиметр к поставленной цели — интеграции общества. Это работало настолько неэффективно, что, например, в Даугавпилсе абсолютным большинством избирается прокремлевский мэр.

За эти годы из SIF потрачены миллионы на «Единство» и его спутника - поющего хвалебные песни хора неправительственных организаций. Через этот фонд в 2025 году 5 млн. выделено на подкормку СМИ, а 2,5 млн. - различным неправительственным организациям. Предложения ликвидировать эту левацкую кормушку были отклонены.

Приоритеты и ценности «Единства» как у алкоголика, который последние деньги пропивает, а не покупает еду детям. Компас ценностей абсолютно деградировал! Как может прийти в голову экономить на базовых потребностях государства и общества, и при этом тратить деньги на идиотские исследования о самочувствии экзотических кебаб-курьеров или выделять средства на совершенно кошмарные НПО и их мероприятия? Скажите мне — что значит, например, «участники экосистем социальных инноваций» или «обмен опытом производительности»? Что бы это ни было, в этом году на это уходит 3,3 млн.

Нецелесообразную трату денег в SIF признал и Госконтроль. Но правящих это не интересует, потому что брутальная растрата бюджетных денег - основа удержания их власти. Не говоря уже о «Air/Rail Baltiki», министерстве климата освоения денег и других метастазах прогрессирующего рака «Единства»! При этом они предлагают отобрать деньги на образование по интересам детей, здравоохранение, дороги. Если это не откровенный саботаж государственности — так что же?"

#мнения
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(3)
  • А
    Андрей
    28-го июля

    @Эдуард, огласите весь список НПО, на которые были потрачены обозначенные суммы! А лучше - дайте ссылку на официальный ресурс, где его можно посмотреть. Ведь Хэл-манис где-то это всё увидел. Значит и другим возможно.

    13
    0
  • A
    Aleks
    28-го июля

    Сильно Хелмана приложило на Украине😀 раз попер против своих же и Нового Единства,с которым ,,НО,,целовались взасос.Хотя с кем они только не целовались и не пили водку вместе.Вспомним Ушакова и его спектакли с Нацобьединение и посиделки у Броки.Опасно Хелмана на Украину отпускать😂

    27
    0
  • Д
    Дед
    27-го июля

    Так его же сопартийцы и голосовали за эти программы по разворовыванию бюджета. Чего же он возмущается, пусть сходит к своим из задаст эти вопросы. без большинства парламента это произойти не могло.

    82
    1
Читать все комментарии

Видео