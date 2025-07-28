Политики не имели права отвлекаться от вопросов демографии - родители

Правительство с 1989 года, когда начался спад рождаемости, не должно было терять фокус на демографических вопросах, заявила в интервью передаче TV3 «900 секунд» руководитель родительской организации «Mammām un tētiem» Инга Акментиня-Смилдзиня, пишет ЛЕТА.

Она подчеркнула, что теперь одна лишь кампания или увеличение пособий внезапно не приведут к росту рождаемости. Родители, безусловно, это оценят, но, по её словам, это, скорее всего, не вызовет значительного и стремительного прироста.

Акментиня-Смилдзиня указала, что на вопросы демографии следует смотреть и с исследовательской точки зрения. Если взгляды на формирование семьи изменились, то должна меняться и политика, подчеркнула она.

Одновременно она признала, что в предложенном Министерством благосостояния плане развития демографической политики есть пункты, которые могут укрепить у родителей уверенность в происходящих изменениях, например, привязка поддержки к медиане среднего дохода.

Как уже сообщалось, для улучшения демографической ситуации в Латвии определены три направления действий: поддержка семей, обеспечение качественной жизненной среды, а также стимулирование внутренней и внешней миграции - это предусматривается в плане министерства, с которым на прошлой неделе ознакомилось правительство.

В правительственных дискуссиях председатель правления Латвийской ассоциации многодетных семей Элина Трейя указала, что семьи с детьми по-прежнему находятся в более неравном положении по сравнению с семьями без детей. Это, в частности, связано с высокой налоговой нагрузкой на доходы населения, сказала она.

Трейя упрекнула правительство в том, что таким образом не выполняется один из пунктов декларации, обещающий сокращение неравенства доходов.

С критикой выступил и представитель Конфедерации работодателей Латвии Рихард Блесе. По его словам, в плане в полной мере не поддерживаются также работающие родители.

Ранее в новостях TV3 сообщалось, что заявленные дополнительные необходимые 150 миллионов евро на решение демографического кризиса теперь сократились почти вдвое — до 79 миллионов евро. «Зная, что бюджет будет достаточно напряжённым, мы сократили механизмы поддержки, если говорить именно о финансовой помощи», — признал министр благосостояния Рейнис Узулниекс (СЗК), добавив, что по этим суммам в ходе формирования бюджета ещё предстоят дискуссии.