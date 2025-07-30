Baltijas balss logotype

Политика
Дата публикации: 30.07.2025
«Не дадим на медицину и количество пенсионеров резко уменьшится?» Лидер профсоюзов недоволен правительством

Эгилс Балдзенс призывает выделить на оборону в следующем году не 5% от ВВП, а 4,5%, при этом полтора процента направить на инфраструктуру, включая мосты, дороги и строительство убежищ.

Председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгилс Балдзенс обрушился с жесткой критикой бюджетной политики правительства. Он напомнил, что в свое время сами Сейм и правительства утвердили план, согласно которому предполагалось ежегодно увеличивать ассигнования на медицину. Сегодня же здравоохранению требуется дополнительно 650 миллионов, а получит отрасль в следующем году дополнительно... ноль евро и ноль центов! "Ну что - не дадим деньги на медицину и посему количество пенсионеров уменьшится? Это очень ошибочное мнение!" - заявил лидер профсоюзов в интервью ТВ-24.

По мнению профсоюзов, на оборону объявленные правительством 5% от ВВП следует начать тратить только в 2027-м году, а в следующем - ограничиться 4,5% от ВВП. "При этом полтора процента из этих 4,5% следует направить на инфраструктуру. Необходимо начать строить убежища", - уверен Эгилс Балдзенс.

#профсоюзы
Эдуард Эльдаров
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го июля

    Вот она главная задумка - меньшее число пенсионеров, - больший остаток денег в казне для разворовывания.

