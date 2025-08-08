Отозвали из Брюсселя после новости о ребёнке: спор дипломата и МИД дошёл до апелляции

Дата публикации: 08.08.2025
BB.LV
Министерство иностранных дел (МИД) обжаловало в Административном апелляционном суде решение Административного районного суда, которым дипломат Кристине Римша выиграла дело против МИД о предоставлении равнозначной должности, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Как сообщалось, Римша считает, что политика министерства в отношении женщин-дипломатов негативно повлияла на её личную жизнь и карьеру.

"Как только женщины сообщают своему работодателю о беременности, министерство может против их воли отозвать их из командировок в рамках дипломатической службы за рубежом. В дипломатических службах развитых стран существует особый порядок, позволяющий сбалансировать интересы государства и молодых матерей", — ранее передавало Латвийское радио.

В сентябре 2023 года Римша сообщила МИД, что ждёт ребёнка, и выразила желание провести отпуск по беременности, родам и уходу за ребёнком в течение 20 недель в Брюсселе, где у неё был свой врач, а дочь уже посещала детский сад. После этого она была готова продолжить службу в той же должности в Службе Украины при Европейской комиссии (ЕК).

Однако ответ министерства был таким, что после сообщения о беременности её командировка будет прекращена, и она должна будет вернуться в Латвию.

После безуспешных переговоров с МИД Римша подала иск в суд.

Адвокат Римши Матисс Шкинькис утверждал, что её отзыв был дискриминационным, поскольку единственной причиной стало её состояние беременности. Об этом, по его словам, свидетельствует то, что Латвия обещала ЕК направить её на два года, но отозвала уже через год — после сообщения о беременности. Её место занял другой сотрудник, приступивший к обязанностям через четыре месяца, то есть в то время, когда Римша уже вернулась бы из отпуска по уходу за ребёнком.

МИД в суде не признал иск Римши. Суд, однако, неоднократно указывал представителям министерства, что их аргументация неубедительная и противоречивая.

На заседании МИД выдвинул два основных аргумента: договор с Римшей был заключён на год, и она была отозвана по причине окончания срока действия договора, поскольку в бюджете не было средств, а участие Латвии в отделе Реконструкции Украины не было столь важным приоритетом, как годом ранее. При этом, по мнению МИД, информация ЕК о том, что Римша будет работать два года с правом продления ещё на два, значения не имела.

МИД также отрицал, что перевод Римши был дискриминацией, подчеркнув, что дипломаты должны учитывать возможность перевода в любой момент.

#суд #МИД Латвии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
