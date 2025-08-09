Если в начале 2010/2011 учебного года было 999 учебных заведений, в том числе 858 общеобразовательных школ, то в 2024/2025 учебном году работало 684 учреждения, 596 из которых являются общеобразовательными.

Количество учреждений профессионального образования сократилось с 83 до 40, а вузов и колледжей - с 58 до 48.

В Латвии продолжает сокращаться и число школьников и студентов. В начале 2010/2011 учебного года в общеобразовательных школах учились 229 000 детей, а в 2024/2025 учебном году их было 224 000.

В учреждениях профессионального образования число воспитанников за это время сократилось с 35 800 до 28 600, а в вузах и колледжах - со 103 900 до 74 800.

В то же время за последний год наблюдался небольшой рост, свидетельствует обобщенная ЦСУ информация. Численность получающих профессиональное образование увеличилась с 27 600 до 28 600, а в вузах и колледжах - с 74 000 до 74 800.