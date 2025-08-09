Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник, 11 августа, в 11 часов отправится с визитом в пострадавшие от сильных дождей крестьянские хозяйства, сообщили агентству ЛЕТА в президентской канцелярии.

Планируется, что президент Латвии посетит крестьянское хозяйство "Lazdumājas" в Арнушкас Декшарской волости Резекненского края, ООО "Laduži Agro" в Мурмастиенской волости Мадонского края, а также крестьянское хозяйство "Meldri" в Мелдри Аташиенской волости Екабпилсского края.

Как сообщалось, на внеочередном заседании в порядке опроса правительство решило объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве на всей территории Латвии до 4 ноября 2025 года с целью компенсации ущерба от последствий заморозков, дождей и наводнений.

По состоянию на 4 августа фермеры подали в Службу поддержки села (СПС) заявки об ущербе от дождей и заморозков на общей площади 72 893 гектара, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

В том числе из-за сильных дождей и наводнений в этом году пострадали 69 918 гектаров сельскохозяйственных земель, а заморозки причинили ущерб на площади 2975 гектаров.

Также СПС отмечает, что из-за обильных осадков в этом году не были засеяны 5825 гектаров сельскохозяйственной земли.