Лицензия на кредитование, больничный лист и надзор за надзором. Правительство выходит из отпуска

Дата публикации: 10.08.2025
Изображение к статье: Фото - Valsts kanceleja

Также Кабмин утвердит очередной список конфискованных у латвийцев автомобилей, которые будут переданы Украине.

Итак, уже завтра, 11-го августа, премьер и остальные члены правительства возвращаются из двухнедельного отпуска, а во вторник, 12-го, состоится заседание Кабинета Министров. На нем, в частности, планируется принять изменения, призванные облегчить порядок выдачи лицензий внебанковским кредитным учреждениям. Эти поправки вносятся в рамках борьбы с бюрократией. Впредь лицензии будут выдаваться не в бумажном, а в электронном виде и часть информации центр защиты прав потребителей будет получать сам, из доступных регистров, не запрашивая эту информацию у коммерсантов. В то же время, поправки дают право приостанавливать действие лицензии, если компания и ее руководители подозреваются в административном или уголовном деянии, связанном с налогами.

В повестке дня и передача Украине очередной партии конфискованных у пьяных латвийцев транспортных средств.

Правительство даст добро на откуп очередных трех земельных участков, по которым будет проходить железная дорога в рамках проекта Rail Baltica.

Самый интересный и важный пункт повестки дня вторничного заседания правительства - информационный доклад минздрава о ситуации с выдачей больничных листов или листов нетрудоспособности. Многие работодатели уже давно жалуются на обоснованность выдачи врачами тем или иным работникам больничных. Минздрав подробно проанализировал статистику: и количество жалоб работодателей на врачей, выдавших больничный, и количество выявленных нарушений того или иного характера. Минздрав в итоге сделал вывод о том, что система в целом работает хорошо, но отдельные нарушения всегда возможны. Однако в минздраве отмели подозрения работодателей, что врачи очень часто необоснованно выписывают больничные листы.

Автор - Абик Элкин
