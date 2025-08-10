В Управлении охраны природы (DAP) создана новая должность для бывшего директора Государственного агентства цифрового развития (VDAA) Йорена Лиопы, пониженного в должности из-за нарушений в процессах информационных технологий при проведении муниципальных выборов, подтвердила директор Департамента коммуникаций и природного образования DAP Элина Эзериня.

Эзериня пояснила, что во вторник, 5 августа, DAP получил распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о переводе Лиопы на должность заместителя директора Департамента охраны природы DAP сроком на два года, с началом работы 6 августа. Должность была создана путем ликвидации вакантной позиции в другом структурном подразделении DAP и открытия новой в Департаменте охраны природы.

В конце дня 5 августа поступило заявление Лиопы о предоставлении ежегодного отпуска, начиная с 6 августа текущего года. В настоящее время Лиопа находится в согласованном отпуске, отметила Эзериня.

После возвращения из отпуска Лиопа будет отвечать за руководство процессами электронного и цифрового преобразования услуг и процессов DAP, реализацию проектов по развитию системы управления природными данными Ozols, а также за контроль и внедрение политики информационной безопасности в поддерживаемых DAP базах данных. В DAP считают, что знания и опыт Лиопы соответствуют требованиям для данной должности и помогут укрепить эффективность работы учреждения.

Согласно системе оплаты труда DAP, Лиопе назначена заработная плата заместителя директора департамента — 2400 евро в месяц.

Как сообщалось ранее, Лиопа приступил к исполнению обязанностей директора VDAA 4 октября прошлого года. Он был выбран на эту должность по итогам конкурса, получив наивысшую оценку.