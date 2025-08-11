Мэр и его свита: в Латвии растёт число вице-мэров 2 973

Политика
Дата публикации: 11.08.2025
LETA
Изображение к статье: Мэр и его свита: в Латвии растёт число вице-мэров
ФОТО: LETA

Прошел примерно месяц с момента, когда избранные в начале лета думы латвийских самоуправлений собрались на первые заседания, пишут общественные СМИ.

За это время в краях избраны новые мэры и их заместители, и в пятой части самоуправлений количество вице-мэров увеличилось. По три вице-мэра будет не только в Риге, но и еще в семи самоуправлениях. Три заммэра и раньше были в Аугшдаугавском, Екабпилсском, Валмиерском и Мадонском краях, а в Ропажском и Салдусском краях их было меньше. Кроме того, в некоторых самоуправлениях созданы бюро мэра и введены должности советников.

Как отмечает лектор Рижского университета Страдиньша Лелде Метла-Розентале, после реформы самоуправления стали больше, и иногда отдельным функциям действительно нужно уделять больше внимания. Однако, хотя подобные политические договоренности не являются чем-то необычным, важно понимать, достаточно ли богато самоуправление, чтобы позволить себе содержать несколько вице-мэров.

"Есть страны, где установлен оптимальный размер администрации по отношению к численности населения. Обычно этим занимается министерство по делам самоуправлений или министр, ответственный за эту сферу. Точно так же, как определено количество избираемых депутатов, есть стандарты относительно максимального размера администрации, включая, например, заместителей мэра", - пояснила Метла-Розентале.

Некоторые самоуправления перед увеличением числа заместителей мэра проводили общественное обсуждение, однако, как отмечает Министерство умной администрации и регионального развития, даже если обсуждение не проводилось, замечаний за это самоуправления не получат.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
