Сегодня премьер-министр Эвика Силиня возвращается из двухнедельного отпуска, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.
В свой первый рабочий день после отпуска премьер-министр планирует провести совещание формирующих правительство партий.
Во вторник, 12 августа, Силиня проведет заседание Кабинета министров, которое станет первым очередным заседанием после 22 июля.
5 августа состоялось внеочередное заседание правительства в форме опроса, на котором было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.
