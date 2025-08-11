Сегодня премьер-министр Эвика Силиня возвращается из двухнедельного отпуска, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

В свой первый рабочий день после отпуска премьер-министр планирует провести совещание формирующих правительство партий.

Во вторник, 12 августа, Силиня проведет заседание Кабинета министров, которое станет первым очередным заседанием после 22 июля.

5 августа состоялось внеочередное заседание правительства в форме опроса, на котором было принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.