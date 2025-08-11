Бывший министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня (Новое время) выразила недовольство созданием новой должности в Департаменте охраны природы (ДОП), чтобы туда мог устроиться пониженный в должности за нарушения в процессах ИТ на муниципальных выборах бывший директор Государственного агентства цифрового развития (ГАЦР) Йорен Лиопа, сообщилa она агентству ЛЕТА.

"Я считаю, что не нужно создавать специальную должность в ДОП, так как при нынешнем сокращении бюджета финансирования на охрану природы и так недостаточно. Поэтому это не совсем решение в духе хорошего управления", — пояснила Берзиня.

После возвращения из отпуска Лиопа будет отвечать за руководство процессами электронного и цифрового обслуживания в ДОП, реализацию проектов по развитию системы управления природными данными «Ozols», а также за надзор и внедрение политики ИТ-безопасности в поддерживаемых ДОП базах данных.

По мнению Берзини, Лиопу следовало либо уволить с поста директора ГАЦР, либо оставить в должности и поручить исправить технические ошибки в избирательном процессе, если они были допущены разработчиками системы или кем-то другим, а не переводить в ДОП.

При этом бывший министр отметила, что, пока она еще занимала свой пост, встречалась с коллективом ГАЦР, который активно защищал Лиопу.

"Выслушав сотрудников и узнав, как господин Лиопа работал, они оценивали его деятельность очень положительно. Я встречалась и с представителями IT-отрасли, которые также отзывались о его работе положительно", — сказала Берзиня.

Она считает, что проведенная ранее проверка должна была показать, можно ли было на момент утверждения Лиопы директором ГАЦР, когда уже началась подготовка к выборам, внести какие-то исправления.

"Я не могу сказать, в чем именно вина, это должна была показать проверка. Поэтому нужно было оценить, оставлять его в должности или нет, но в любом случае — либо оставлять, либо полностью отстранять", — подчеркнула Берзиня.

Как уже сообщалось, за нарушения в организации ИТ-процессов на муниципальных выборах Лиопа был понижен в должности 4 августа. По распоряжению министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса (Новое время) Лиопа был переведен на два года на должность заместителя директора Департамента охраны природы, с первым рабочим днем 6 августа.

Однако 5 августа в конце рабочего дня был получен его запрос на ежегодный отпуск с 6 августа, и сейчас Лиопа находится в согласованном отпуске.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью VARAM, расследование показало, что, исполняя обязанности руководителя учреждения, директор ГАЦР допустил дисциплинарный проступок. Учитывая результаты расследования, было принято решение понизить его в должности, переведя в ДОП на два года.

Комиссия установила, что Лиопа принял решение подписать акт о вводе в эксплуатацию избирательной платформы при наличии отрицательных тестов производительности.

Ранее из-за проблем в организации избирательного процесса в отставку ушли тогдашний председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите и сама Берзиня, которая до этого отстранила Лиопу от должности директора ГАЦР.

Подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года сопровождался техническими проблемами. Трудности в работе избирательных участков, связанные с техническими сбоями, возникали и в течение недели, когда проходило досрочное голосование. ЦИК также упрекали в некачественной коммуникации как с обществом, так и с избирательными участками. В частности, в один из дней досрочного голосования ЦИК заявила о внешней атаке на систему, но впоследствии оказалось, что это не соответствует действительности. В ночь выборов, когда произошли технические сбои и подсчет голосов в системе был невозможен, участки долгое время не получали указаний, как действовать.

В процессе выборов использовались решения трех компаний: разработанный ООО «ZZ Dats» портал управления, информационная система избирательной платформы (VELIS), электронный онлайн-реестр избирателей (ETVR) и публичные веб-сайты, обеспечиваемые АО «RIX Technologies», а также система сканирования избирательных бюллетеней (SKENIS), предоставляемая ООО «Baltic Software Factory». Именно с последней системой — SKENIS — в ночь выборов возникли самые серьезные проблемы, так как она не справлялась с количеством запросов на подсчет голосов.

Создание и обслуживание избирательной системы, а также другие связанные с ней расходы обошлись Государственному агентству цифрового развития как минимум в 1,8 млн евро.