На данный момент Латвия предоставила Украине военную помощь на сумму не менее полумиллиарда евро, но точная сумма будет известна в конце года.

В 2022 и 2023 годах будет выделено в общей сложности 370 миллионов евро, в 2024 году - 134,81 миллиона евро, а в этом году Украине планируется выделить не менее 0,25 % валового внутреннего продукта (ВВП).

Учитывая, что в настоящее время осуществляется несколько поставок в Украину, точные цифры финансового размера помощи в этом году будут известны до конца текущего года, сообщило Министерство обороны.

Латвия отправила Украине различную военную помощь - беспилотники, вертолеты, гаубицы, оружие и индивидуальное снаряжение, боеприпасы, противотанковое оружие, системы ПВО, бронетранспортеры "Patria", радары, продовольственные пайки, информационно-техническое оборудование, наземные транспортные средства, топливо и другое вооружение.

Латвия также предоставит Украине военную помощь в 2026 году в размере не менее 0,25 % ВВП. Это включает в себя обучение украинских солдат.