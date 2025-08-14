Насколько обоснована и соразмерна зарплата в госуправлении? Анализ профессора ЛУ 5 4537

Политика
Дата публикации: 14.08.2025
BB.LV
Изображение к статье: Насколько обоснована и соразмерна зарплата в госуправлении? Анализ профессора ЛУ
ФОТО: Unsplash

Несмотря на почти 20-летнюю реформу государственной службы, не всё удалось реализовать — до сих пор не удалось преодолеть разрыв между «богатыми» и «бедными» ведомствами, пояснила в эфире TV24 профессор Латвийского университета, проректор по науке факультета экономики и социальных наук Ивета Рейнхолде, пишет nra.lv.

Отвечая на вопрос о том, является ли оплата труда в госуправлении системно выстроенной и сопоставимой с частным сектором, Рейнхолде напомнила, что ещё с 2004–2005 годов, когда Латвия готовилась к вступлению в Европейский союз, вопрос оплаты труда стал важной частью процесса модернизации государственного управления.

Тогда зарплаты в госсекторе существенно отставали от частного, и это приводило к оттоку кадров. С 2005 года начались системные попытки создать такую систему оплаты труда, при которой за равный труд в разных учреждениях платили бы одинаково или, по крайней мере, схоже.

Однако, по словам профессора, существует интересная тенденция, которая зафиксирована и на международном уровне: в Латвии были более «богатые» и более «бедные» ведомства — например, директора департаментов в разных министерствах получали существенно различающиеся зарплаты.

Хотя с тех пор было сделано немало — предпринимались попытки согласовать должности и приблизить уровень оплаты за одинаковую работу, — по мнению Рейнхолде, разрыв между ведомствами так и не удалось преодолеть, и этот дисбаланс всё ещё сохраняется.

Кроме того, одной из целей реформы было обеспечение такой оплаты труда руководителей, которая была бы сопоставима с частным сектором, чтобы удержать в государственной системе наиболее талантливых и профессиональных управленцев.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
