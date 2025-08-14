Baltijas balss logotype
«Пустая болтовня стала частью политической повестки дня!» Экс-премьер поделился наблюдениями 1 783

Политика
Дата публикации: 14.08.2025
BB.LV
«Пустая болтовня стала частью политической повестки дня!» Экс-премьер поделился наблюдениями

Индулис Эмсис критически оценивает деятельность нынешних политиков.

"Сейчас в Сейм не идут люди с желанием работать. За редким исключением в политику идут те, кто не могут найти себе место в жизни, не могут найти себе нормальное применение. И такие политики занимаются просто пустой болтовней. Пустая болтовня стала частью политической повестки дня", - без лишней дипломатичности в эфире ТВ-24 оценил "качество" нынешних политиков экс-премьер и бывший спикер Сейма Индулис Эмсис.

#мнения
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    15-го августа

    можно подумать ,что он сам пахал не разгибаясь !!!! его премьерство уже никто и не помнит - нихрена не сделал !!!

    12
    0

Видео