«Пустая болтовня стала частью политической повестки дня!» Экс-премьер поделился наблюдениями

"Сейчас в Сейм не идут люди с желанием работать. За редким исключением в политику идут те, кто не могут найти себе место в жизни, не могут найти себе нормальное применение. И такие политики занимаются просто пустой болтовней. Пустая болтовня стала частью политической повестки дня", - без лишней дипломатичности в эфире ТВ-24 оценил "качество" нынешних политиков экс-премьер и бывший спикер Сейма Индулис Эмсис.