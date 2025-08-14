Служба госбезопасности (СГБ) в настоящее время оценивает подготовленный Министерством транспорта (МТ) регламент об установлении ограничений на пересечение границы между Латвией и Беларусью, а также между Латвией и Россией автобусами, как подтвердила агентству LETA служба.

В настоящее время служба не дает более подробных комментариев.

LETA уже сообщала, что СГБ неоднократно публично напоминала жителям Латвии, что поездки в агрессивную страну Россию и ее союзницу Беларусь сопряжены с высоким риском вербовки и провокаций.