«Украина — часть семьи ЕС»: заявление нового посла Латвии в Киеве

Дата публикации: 14.08.2025
Украина принадлежит к семейству стран Европейского союза (ЕС), заявил в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» новый посол Латвии в Украине Андрей Пилдегович, пишет ЛЕТА.

Он подчеркнул, что членство Украины в ЕС — это долгосрочная инвестиция в безопасность Европы, однако это не благотворительность — членство требует серьёзного соответствия критериям и выполнения обязательств. Латвия не считает, что критерии должны адаптироваться под разные регионы или страны, и подчёркивает, что расширение ЕС не должно ставить под угрозу его способность функционировать, стабильность бюджета и политические стандарты.

Пилдегович также отметил, что Латвия не желает искусственных задержек и надеется на мобилизацию Украины и её способность к действию. Он напомнил, что латвийские министры и эксперты регулярно посещают Украину, чтобы делиться опытом и укреплять сотрудничество.

Он также подчеркнул задачу Латвии — сплотить европейские страны для выработки единой позиции.

Как уже сообщалось, новым послом Латвии в Украине назначен Андрей Пилдегович, начавший свою карьеру в дипломатической службе в 1994 году, когда занял должность старшего референта по Центральной Азии в отделе стран Азии и Африки МИД Латвии, а позже возглавил этот отдел.

Он был пресс-секретарём министерства. С 2000 по 2007 год работал в Канцелярии Президента — как советник по внешней политике президента Вайры Вике-Фрейберги и как руководитель президентской канцелярии. Также занимал пост политического директора МИД и с 2013 по 2018 год исполнял обязанности государственного секретаря.

В качестве посла представлял интересы Латвии в США, ООН в Нью-Йорке, был нерезидентным послом в Мексике. С августа 2023 года до избрания Латвии в Совет Безопасности ООН в июле 2025 года Пилдегович возглавлял секретариат латвийской кандидатуры в СБ ООН в Риге.

За вклад в работу награждён Благодарственным письмом Кабинета министров и орденом Трёх звёзд. Пилдегович является военнослужащим резерва Национальных вооружённых сил Латвии.

Посол окончил Восточный факультет Санкт-Петербургского государственного университета, изучал дипломатическое дело в Оксфордском университете, а также прошёл обучение в дипломатической программе Гуверовского института. На посту посла он сменил Илгварса Кляву, который занимал эту должность с 2021 года.

Автор - Юлия Баранская
