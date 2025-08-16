Президент Латвии рассказал, что думает о переговорах на Аляске

Ближайшие недели покажут, продолжит ли Россия тянуть время или продемонстрирует реальное стремление к урегулированию начатой ею войны против Украины, заявил в субботу журналистам в Рижском замке президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя состоявшуюся встречу президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, на Аляске, пишет ЛЕТА.

По словам политика, несмотря на возможные ожидания и эмоции, связанные с саммитом, на него следует смотреть как на один из элементов более широкого и сложного процесса, направленного на достижение прочного, устойчивого и справедливого мира в Украине.

"Мы видим, что в обсуждениях между президентом США и Путиным довольно много говорилось о возможных следующих шагах по политическому урегулированию. Мы видим, что, к сожалению, решения о перемирии пока нет. К сожалению, Россия продолжает свою агрессию против Украины. Но что очень важно, и мы это высоко оцениваем, — это то, что администрация США и президент широко консультируются как с европейскими лидерами, так и с президентом Украины. Идёт обсуждение следующих шагов. Говорится, что если будет достигнуто более широкое соглашение и заключён мирный договор, то он будет подкреплён серьёзными гарантиями, в том числе военными, и не исключается участие США", — отметил позитивные аспекты в переговорах президент Латвии.

Ринкевич неоднократно подчёркивал, что рассматривает саммит на Аляске как часть более широкого и сложного процесса и оценивает усилия, которые прилагает международное сообщество и США. Он признал, что этот процесс столкнётся с множеством сложностей и непростых ситуаций, и, скорее всего, потребуется ещё немало дипломатических усилий как на экспертном, так и на высшем уровне.

"Если мы сможем разработать и договориться о том, чтобы любой дальнейший политический процесс переговоров о мире происходил на основе определённых принципов — это будет хорошим шагом", — рассуждал Ринкевич, признав, что есть и разочарование тем, что перемирие не достигнуто и Россия продолжает атаки.

Президент Латвии предположил, что следующая неделя будет довольно насыщенной, так как в понедельник ожидается встреча президентов США и Украины и дальнейшие консультации.

"Тогда мы увидим, действительно ли есть шанс достичь мира в Украине, действительно ли этого хочет Россия, или же это очередная попытка с помощью различных тактик затягивания торпедировать мирное соглашение", — сказал Ринкевич.

Он также отметил, что хотел бы видеть участие европейских лидеров в этих переговорах. Европейский союз — это широкая структура с 27 государствами-членами, но в настоящее время эффективно работают различные форматы. Один из них — узкая группа лидеров Великобритании, Германии, Франции, Польши, Финляндии и Италии, а также председатель Еврокомиссии. Также действует так называемая "коалиция доброй воли".

Ринкевич спрогнозировал, что практически каждый день следующей недели будет отмечен политической и дипломатической активностью. Например, в воскресенье в видеоформате встретятся лидеры "коалиции доброй воли", чтобы уточнить детали и договориться о дальнейших шагах.

"Удастся ли достичь успеха или нет — я думаю, сегодня вряд ли кто-то может честно ответить, потому что мы видим, что, как бы ни была добрая воля у западных лидеров, у российских лидеров — совершенно иные цели и намерения. Увидим ли снова затягивание времени или реальное стремление к результату, к соглашению — это покажет следующая неделя или две", — отметил президент.

Ринкевич подчеркнул, что Латвия продолжит поддерживать Украину как в рамках ЕС, так и в рамках НАТО. Также Латвия продолжит настаивать, что до достижения реального соглашения о мире необходимо сохранять политическое, дипломатическое и санкционное давление на Россию.

Как уже сообщалось, в пятницу в Анкоридже, в американском штате Аляска, состоялся саммит Трампа и Путина. На совместной пресс-конференции после переговоров Трамп заявил, что встреча была "очень продуктивной", и он с Путиным "сошлись во мнении по многим вопросам", однако содержание переговоров в деталях раскрыто не было.

Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп отметил, что теперь дело за Зеленским — использовать эту встречу для достижения соглашения о прекращении войны. "Мы почти договорились. Теперь Украина должна согласиться. Может быть, они скажут "нет", — сказал Трамп, предложив Зеленскому "всё же заключить сделку". "Заключите сделку. Россия — очень большая страна, а Украина — нет", — заявил Трамп.

Президент США также сообщил, что стороны начнут готовить встречу, в которой примут участие он, Путин и Зеленский.